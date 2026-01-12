Также ожидается увольнение главы СБУ Василия Малюка. Об этом сообщают источники "РБК-Украина", пишет 24 Канал.

Смотрите также Комитет Рады не поддерживает представление об увольнении Малюка, но будет вторая попытка, – нардеп

Какие кадровые изменения произойдут?

По словам источников издания, кадровые изменения обсуждались во время вечернего заседания фракции "Слуга народа" в понедельник, 12 января. Там Михаил Федоров и Денис Шмыгаль презентовали свои планы работы на будущих новых должностях.

Кроме того, ожидается, что во время заседания Верховной Рады 13 января, депутаты примут решение об увольнении главы СБУ Василия Малюка. В то же время должность министра юстиции остается вакантной.

Нардеп Ярослав Железняк отметил, что парламент в первую очередь будет голосовать за увольнение Шмыгаля с должности министра обороны, Федорова – с должности министра цифровой трансформации и вице-премьера, а также Малюка – с должности главы СБУ.

Впоследствии, после перерыва, парламент примет ряд назначений. Шмыгаль станет новым министром энергетики и первым вице-премьером, Федоров – министром обороны.

По предварительным данным, минюст может возглавить нардеп от "Слуги народа" Денис Маслов, а Фонд госимущества Дмитрий Наталуха.

Кого еще Зеленский переназначил в январе 2026 года?