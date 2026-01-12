Також очікується звільнення голови СБУ Василя Малюка. Про це повідомляють джерела "РБК-Україна", пише 24 Канал.

Дивіться також Комітет Ради не підтримує подання про звільнення Малюка, але буде друга спроба, – нардеп

Які кадрові зміни відбудуться?

За словами джерел видання, кадрові зміни обговорювались під час вечірнього засідання фракції "Слуга народу" в понеділок, 12 січня. Там Михайло Федоров та Денис Шмигаль презентували свої плани роботи на майбутніх нових посадах.

Крім того, очікується, що під час засідання Верховної Ради 13 січня, депутати ухвалять рішення про звільнення очільника СБУ Василя Малюка. Водночас посада міністра юстиції залишається вакантною.

Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що парламент першочергово голосуватиме за звільнення Шмигаля з посади міністра оборони, Федорова – з посади міністра цифрової трансформації та віцепрем'єра, а також Малюка – з посади голови СБУ.

Згодом, після перерви, парламент ухвалить низку призначень. Шмигаль стане новим міністром енергетики та першим віцепрем'єром, Федоров – міністром оборони.

За попередніми даними, мін'юст може очолити нардеп від "Слуги народу" Денис Маслов, а Фонд держмайна Дмитро Наталуха.

Кого ще Зеленський перепризначив у січні 2026 року?