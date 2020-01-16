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      Денис Шмыгаль может возглавить Министерство развития общин и территорий: что о нем известно

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      Биография Дениса Шмыгаля / Фото из Facebook Дениса Шмыгаля

      Действующий глава Ивано-Франковской ОГА Денис Шмыгаль может стать новым главой Министерства развития общин и территорий Украины вместо Алены Бабак. Краткую биографию и интересные факты о будущем министре – читайте в материале 24 канала.

      Главное об отставке Бабак из Министерства развития общин и территорий

      Глава Министерства развития общин и территорий Украины Алена Бабак написала 16 января заявление об отставке по собственному желанию. Она первой в правительстве Алексея Гончарука покидает свою министерскую должность.

      Важно: Министр Алена Бабак уходит в отставку

      Конкретная причина отставки Бабак пока неизвестна. Однако ранее чиновница заявляла, что ее хотят дискредитировать представители олигархических групп, связанных со сферой строительства и имеют власть. Эти люди недовольны политикой Минразвития, которая изменилась в направлении наведения порядка в сфере градостроительства, планирования территорий и архитектурно-строительного контроля.

      Заместитель главыфракции "Слуги народа" Евгения Кравчук рассказала 24 канала, что преемником Бабак в должности может стать Денис Шмыгаль. Сейчас он возглавляет Ивано-Франковске областную государственную администрацию.

      Кандидатуру Шмыгаля на должность министра 17 января рассмотрит профильный комитет Верховной Рады по вопросам государственной власти и градостроительства.

      Биография Дениса Шмыгаля

       

       

       

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Новости политики Алена Бабак Публикации Новости Ивано-Франковска Деньги Министерство развития общин и территорий
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