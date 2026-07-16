Об этом стало известно на заседании парламента.

Как Рада голосовала за назначение Корецкого?

Комитет Верховной Рады по вопросам государственного управления рекомендовал парламенту назначить Сергея Корецкого премьер-министром Украины. Предложение президента Владимира Зеленского поддержали 19 членов комитета, еще трое воздержались.

Во время заседания 16 июля кандидатуру премьер-министра в Верховной Раде представило доверенное лицо главы государства. Сам Зеленский в заседании Рады не участвовал.

После представления со своим словом с трибуны перед народными депутатами выступил и сам Сергей Корецкий. Среди ключевых приоритетов его программы – подготовка страны к отопительному сезону, поддержка бизнеса, усиление социальной помощи прифронтовым общинам, развитие оборонно-промышленного комплекса, поддержка ветеранов и внутренне перемещенных лиц, а также обеспечение открытой и прозрачной работы правительства.

Важно! За назначение Корецкого на должность премьер-министра проголосовали 289 депутатов. Против выступил 1 народный избранник, еще 7 – воздержались.

Отметим, что Корецкий стал третьим премьером за время полномасштабного вторжения России. До него эту должность занимала Юлия Свириденко.

Что известно о карьере Сергея Корецкого?

48-летний уроженец Луцка Сергей Корецкий имеет техническое, экономическое и нефтегазовое образование, а также диплом Executive MBA Киево-Могилянской бизнес-школы. Карьеру начал в Continuum Group, где прошел путь от охранника до руководителя компании.

В 2013 году возглавил сеть АЗС WOG. После смерти основателя Игоря Еремеева покинул компанию, основал бренд Idealist Coffee Co, а также стал соучредителем швейцарской энерготрейдинговой компании Centurion Group SA.

В 2022 году возглавил государственные компании "Укрнафта" и "Укртатнафта", которые под его руководством стали прибыльными после многолетних убытков. В 2025 году по итогам открытого конкурса Корецкий был назначен председателем правления "Нафтогаза", где одной из главных задач стало наращивание собственной добычи газа и укрепление энергетической независимости Украины