Рада проголосовала за назначение Дениса Шмыгаля министром развития общин и территорий

Народные депутаты большинством голосов поддержали назначение Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром Украины и министром развития общин и территорий. До этого отдельным голосованием депутаты поддержали отставку его предшественника Алены Бабак.

За назначение Шмыгаля отдали свои голоса 278 нардепов. Накануне комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Рады поддержал увольнение Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий и назначение на ее должность Дениса Шмыгаля.

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Спасибо за доверие и честь занять такую ​​должность! Ключевые направление и приоритет Минрегиона уже в этом году – завершить реформу территориально-административного устройства. Рад присоединиться к команде Алексея Гончарука. Спасибо за доверие президенту и народу Украины,

– сказал перед голосованием Денис Шмыгаль.

Фракция "Голос" заявила, что не будет участвовать в голосовании, однако с новым министром сотрудничать.



Голосование за назначение Шмигаля министром / скриншот

После голосования Шмыгаль принес присягу перед народом Украины.



Шмыгаль принес присягу/ фото Эдуард Крыжановский, 24 канал

До своего назначения в Кабмине, Шмыгаль работал на должности главы облгосадминистрации Ивано-Франковской области. За пол года он успел сделать очень много. Президент Зеленский назвал его очень мощным менеджером.

Почему уволилась Алена Бабак?Предшественница Шмыгаля на посту Алена Бабак является первым министром, которая ушла в отставку из правительства Гончарука.



Бабак не называла конкретную причину своего решения уйти в отставку. Однако ранее чиновница в интервью 24 каналу подчеркивала, что ее хотят дискредитировать представители олигархических групп, которые связаны со сферой строительства и имеют власть. Эти люди недовольны политикой Мінрозвитку, которая изменилась в направлении наведения порядка в сфере градостроительства, планировки территорий и архитектурно-строительного контроля.