Рада проголосувала за призначення Дениса Шмигаля міністром розвитку громад і територій

Народні депутати більшістю голосів підтримали призначення Дениса Шмигаля віцепрем’єр-міністром України та міністром розвитку громад і територій. До цього окремим голосуванням парламентарі підтримали відставку його попередниці Альони Бабак.

За призначення Шмигаля віддали свої голоси 278 нардепів. Напередодні комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Ради підтримав звільнення Альони Бабак з посади міністра розвитку громад і територій та призначення на її посаду Дениса Шмигаля.

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Дякую за довіру і честь зайняти таку посаду! Ключові напрямок і пріоритет Мінрегіону вже у цьому році – завершити реформу територіально-адміністративного устрою. Радий доєднатися до команди Олексія Гончарука. Дякую за довіру президенту і народу України,

– сказав перед голосуванням Денис Шмигаль.

Фракція "Голос" заявила, що не братиме участь у голосуванні, однак з новим міністром співпрацюватиме.



Голосування за призначення Шмигаля міністром/ скріншот

Після голосування Шмигаль склав присягу перед народом України.



Шмигаль склав присягу/ фото Едуард Крижанівський, 24 канал

До свого призначення у Кабміні, Шмигаль працював на посаді глави облдержадміністрації Івано-Франківської області. За пів року він встиг зробити дуже багато. Президент Зеленський назвав його дуже потужним менеджером.

Чому звільнилася Альона Бабак? Попередниця Шмигаля на посаді Альона Бабак є першою міністеркою, що пішла у відставку з уряду Гончарука.



Бабак не називала конкретну причину свого рішення піти у відставку. Проте раніше чиновниця в інтерв'ю 24 каналу наголошувала, що її хочуть дискредитувати представники олігархічних груп, які пов'язані зі сферою будівництва і мають владу. Ці люди незадоволені політикою Мінрозвитку, яка змінилася в напрямку наведення порядку у сфері містобудування, планування територій та архітектурно-будівельного контролю.