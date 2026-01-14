Об этом пишет 24 Канала со ссылкой на пленарное заседание Верховной Рады.
Что известно о назначении?
В Верховной Раде состоялось голосование для назначения Михаила Федорова Министром обороны Украины. "За" проголосовали 277 депутатов.
Результаты голосования в Верховной Раде / Скриншот заседания
Ранее, Владимир Зеленский объявил, что бывший глава Минцифры будет заниматься вопросами обороны. Парламент поддержал решение президента 270 голосами.
Накануне, 5 января, глава государства обсудил с Федоровым формат работы оборонного ведомства.
Главный принцип – технологичность нашей обороны должна сохранять жизни наших воинов,
– написал Зеленский.
До нового назначения, с августа 2019 года, Федоров работал над цифровой трансформацией Украины. Он самый молодой министром в истории украинского правительства и возглавлял проект "Государство в смартфоне" и мобильное приложение "Дія". Кроме того, бывший глава Минцифры был на должности первого вице-премьер-министра.
Что известно о других кадровых решениях?
Верховная Рада уволила Василия Малюка с должности председателя СБУ после повторного голосования комитета. Бывший глава СБУ останется в системе и продолжит работать над операциями для уничтожения врага.
Также Рада уволила Дениса Шмыгаля с должности министра обороны, "за" – 265 депутатов. Вероятно, его могут назначить министром энергетики и первым вице-премьер-министром.
2 января Владимир Зеленский подписал указ о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса Президента Украины. Новый глава ОП будет заниматься обменами пленными вместе с министром обороны Рустемом Умеровым.