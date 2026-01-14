Об этом пишет 24 Канала со ссылкой на пленарное заседание Верховной Рады.

Что известно о назначении?

В Верховной Раде состоялось голосование для назначения Михаила Федорова Министром обороны Украины. "За" проголосовали 277 депутатов.



Результаты голосования в Верховной Раде / Скриншот заседания

Ранее, Владимир Зеленский объявил, что бывший глава Минцифры будет заниматься вопросами обороны. Парламент поддержал решение президента 270 голосами.

Накануне, 5 января, глава государства обсудил с Федоровым формат работы оборонного ведомства.

Главный принцип – технологичность нашей обороны должна сохранять жизни наших воинов,

– написал Зеленский.

До нового назначения, с августа 2019 года, Федоров работал над цифровой трансформацией Украины. Он самый молодой министром в истории украинского правительства и возглавлял проект "Государство в смартфоне" и мобильное приложение "Дія". Кроме того, бывший глава Минцифры был на должности первого вице-премьер-министра.

Что известно о других кадровых решениях?