В Украине планируют повысить эффективность ПВО. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу государства.

Что известно об изменениях в Воздушных силах?

По словам Зеленского, новая система будет касаться мобильных огневых групп, дронов-перехватчиков и других средств "малой" ПВО.

Эта система будет трансформирована,

– подчеркнул президент.

Президент также сообщил о назначении нового заместителя командующего Воздушными силами Павла Елизарова, известного в армии как "Лазар". Он возглавлял спецподразделение, которое работает эффективно, и вместе с министром обороны и военным командованием займется разработкой новой организации защиты неба.

Зеленский подчеркнул, что обновленная структура ПВО призвана повысить эффективность обороны воздушного пространства Украины.

Ранее также сообщалось, что Владимир Зеленский рассматривает возможность замены командующего ПвК "Юг" Дмитрия Карпенко на фоне атак на Одесскую область. Президент подчеркнул необходимость усиления защиты региона, в частности путем укрепления системы ПВО.

Какие еще новые назначения сделал Владимир Зеленский?