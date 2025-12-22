Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Командующего ПвК "Юг" могут сменить?

По словам президента, об этом шла речь во время заседания Ставки 22 декабря.

Отдельно и подробно обсудили состояние ПВО, прикрытия фронта и наших регионов, в частности Одесской области, средствами противовоздушной обороны. Уже представлены и несколько кандидатур на должность командующего ВК "Юг". Готовим решение,

– сказал Зеленский.

Ранее лидер государства анонсировал возможную смену командующего на фоне атак по Одесской области. Сейчас ВК "Юг" возглавляет Дмитрий Карпенко.

Какие еще темы были на Ставке?

Президенту доложили о дипстрайках. Александр Сырский доложил о потребностях и обеспечении Сил обороны Украины. Во время заседания также подробно рассмотрели ситуацию на фронте.

"На этих неделях российская армия ощутимо увеличила интенсивность атак, соответственно возросло и количество российских потерь. Будем и в дальнейшем поддерживать именно такую динамику: если россияне не вкладываются в процесс переговоров на сто процентов серьезно и направляют свои ресурсы на затягивание и расширение войны, мы будем на это реагировать вполне логично – нашими ответными действиями", – сказал Зеленский.