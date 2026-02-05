Об этом сообщил Михаил Федоров.

Что известно о назначении Тараса Чмута?

Тарас Чмут стал представителем Министерства обороны в Наблюдательном совете Агентства оборонных закупок.

Вместе с Федоровым они уже обсудили ключевые задачи, которые Минобороны планирует реализовать при поддержке АОЗ и Наблюдательного совета.

В частности, речь шла о:

определении реальных потребностей фронта и обеспечении максимальной прозрачности всех процессов,

закупки только того, что показывает эффективность на поле боя, а также, что непосредственно связано с актуальными потребностями и целями войны,

контроль качества и своевременности поставок.

сокращение задержки между оплатой и реальной поставкой,

построение гибкой и динамичной системы закупок, что может реагировать на инновации,

снижение цены благодаря прозрачной конкуренции и борьбе с коррупцией.

Федоров отметил, что назначение Тараса Чмута значительно усилит Наблюдательный совет АОЗ и поможет достигать целей в войне.

Тарас Чмут – эффективный руководитель, который, как глава фонда "Вернись живым", построил одну из самых результативных и прозрачных систем поддержки Сил обороны – от работы с реальными потребностями фронта к контролю качества, закупок и быстрой доставки на передовую. Этот опыт критически важен для трансформации государственных оборонных закупок. Задача Минобороны и АОЗ – сделать оборонные закупки максимально эффективными, прозрачными и ориентированными на результат на поле боя

– подчеркнул министр обороны.

