Об этом сообщил Михаил Федоров.
Что известно о назначении Тараса Чмута?
Тарас Чмут стал представителем Министерства обороны в Наблюдательном совете Агентства оборонных закупок.
Вместе с Федоровым они уже обсудили ключевые задачи, которые Минобороны планирует реализовать при поддержке АОЗ и Наблюдательного совета.
В частности, речь шла о:
- определении реальных потребностей фронта и обеспечении максимальной прозрачности всех процессов,
- закупки только того, что показывает эффективность на поле боя, а также, что непосредственно связано с актуальными потребностями и целями войны,
- контроль качества и своевременности поставок.
- сокращение задержки между оплатой и реальной поставкой,
- построение гибкой и динамичной системы закупок, что может реагировать на инновации,
- снижение цены благодаря прозрачной конкуренции и борьбе с коррупцией.
Федоров отметил, что назначение Тараса Чмута значительно усилит Наблюдательный совет АОЗ и поможет достигать целей в войне.
Тарас Чмут – эффективный руководитель, который, как глава фонда "Вернись живым", построил одну из самых результативных и прозрачных систем поддержки Сил обороны – от работы с реальными потребностями фронта к контролю качества, закупок и быстрой доставки на передовую. Этот опыт критически важен для трансформации государственных оборонных закупок. Задача Минобороны и АОЗ – сделать оборонные закупки максимально эффективными, прозрачными и ориентированными на результат на поле боя
– подчеркнул министр обороны.
Последние назначения власти
4 февраля Олега Луговского назначили временным главой Службы внешней разведки Украины. Должность руководителя СВР остается вакантной со 2 января 2026 года после назначения Олега Иващенко начальником ГУР.
20 января Зеленский назначил Александра Кубракова своим советником по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с общинами. Кубраков занимал должность вице-премьер-министра Украины по вопросам инфраструктуры до 2024 года.
А за день до этого Павел Елизаров был назначен заместителем командующего Воздушных сил ВСУ, который будет отвечать за систему "малой ПВО".