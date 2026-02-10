Заместитель председателя Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Татьяна Николаенко рассказала 24 Каналу, что Командование Сил логистики ВСУ в начале 2025 года определило потребность в 1,1 миллионе химических грелок. В течение года они законтрактовали 600 тысяч грелок. Первый тендер на 300 тысяч выиграла компания "МИК" и выполнила его. Уже дальше начались проблемы.

В чем проблема с поставками грелок?

Следующий тендер на 300 тысяч грелок в сентябре выиграла компания "Частный оператор тыла". Они должны были предоставить это количество грелок до 10 декабря. Однако по состоянию на тот момент изготовили только 24 тысячи. Теперь они обещают, что передадут еще 76 тысяч грелок в ближайшее время. Но где еще 200 тысяч грелок?

По словам Николаенко, фактически компания не выполнила свой контракт. Несмотря на это Государственный оператор тыла подписал еще один контракт с этой компанией по поставкам грелок и на 2026 год.

Обратите внимание! В Агентстве оборонных закупок ДОТ, которое с 1 января 2026 года осуществляет закупки в ВСУ, подтвердили, что поставщик должен был предоставить 300 тысяч грелок до 10 декабря 2026 года. Сейчас Силы обороны получили 24 тысячи грелок, еще 76 тысяч – поступят в начале этой недели. А остальные 200 тысяч – в течение февраля 2026 года. Там добавили, что армия не осталась без грелок. На складах был запас в 50 тысяч единиц. А перед зимним сезоном поступили еще 500 тысяч грелок. На поставщика наложили штраф в размере 1,1 миллиона гривен.

Николаенко объяснила, почему Агентство оборонных закупок подписало контракт именно с "Частным оператором тыла", который просрочил контракт. Фактически они настолько снизили цену, что другие участники торгов решили не принимать в нем участие.

Все торги проходят в Prozorro. Государственный оператор тыла и Агентство оборонных закупок, которые сейчас объединены, имеют один критерий – самая низкая цена. Что сделала компания "Частный оператор тыла"? Сильно снизила цену на грелку. Предыдущая компания поставляла за 26,25 гривны, а эта – за 18 гривен. После этого Государственный оператор тыла берет за ориентир цену предыдущего контракта. И на него не выходит ни одна компания, кроме "Частного оператора тыла". Они еще и снизили цену до 17,40 гривны,

– сказала Николаенко.

По ее мнению, представители Минобороны должны были бы пересмотреть контракт или просить компанию отказаться от него, чтобы объявить новые торги. Фактически они просрочили предоставление грелок на фронт, которые нужны военным во время сильных морозов.

Поэтому при подписании контрактов важно ориентироваться не только на самую низкую цену, но и на то, способна ли компания вообще выполнить такой заказ.

Закупки в ВСУ