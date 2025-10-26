Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, скільки осіб прибуває на службу кожного місяця. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Media Center Ukraine.
Що сказав Веніславський про мобілізацію в Україні?
За словами нардепа, щомісяця на військову службу як за мобілізацією, так і через систему рекрутингу прибувають близько 30 тисяч громадян України.
Наразі у Верховній Раді якихось законодавчих пропозицій чи запитів від сектору безпеки й оборони, від Генштабу, головнокомандувача ЗСУ, Міністерства оборони з приводу удосконалення питань, пов’язаних із мобілізацією, немає.
Веніславський розповів про темпи мобілізації в Україні:
Тобто ми всі ті питання, які обговорювалися, про які дискутували, ми законодавчі підґрунтя забезпечили,
– заявив Веніславський.
Він також додав, що питання щодо темпів мобілізації краще адресувати до Збройних Сил, Генштабу та Міністерства оборони.
Веніславський зазначив, що різких змін у кількості мобілізованих чи інших аспектах немає. Усе йде планомірно, як передбачено відповідними законодавствами про запровадження воєнного стану і загальної мобілізації.
Мобілізація в Україні: що варто знати?
В Україні мобілізувати можуть військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років з досвідом служби або військовою освітою, які визнані придатними ВЛК та не мають відстрочки чи броні, чоловіків від 25 до 60 років без досвіду служби, якщо вони не мають відстрочки чи бронювання.
Юнаки та дівчата від 18 до 24 років можуть добровільно укласти контракт із Силами оборони та отримати фінансову винагороду в розмірі 1 мільйона гривень і низку пільг. На добровільній основі долучитися до ЗСУ можуть і громадяни, яким виповнилося 60 років.
У певних випадках військовозобов'язані мають право на відстрочку від мобілізації. Вона доступна студентам, особам з інвалідністю або тим, хто визнаний непридатним за висновком ВЛК тощо.