Підстави для отримання відстрочки та категорії людей, які можуть на неї розраховувати, зазначені у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", передає 24 Канал.

Дивіться також Бронювання працівників: у проєкті бюджету-2026 підняли поріг зарплат

Кого не мобілізують цієї осені?

В Україні до 5 листопада 2025 року діє воєнний стан та загальна мобілізація. У цей час чоловіки віком від 25 до 60 років можуть бути призвані до лав Збройних сил України. Водночас Закон передбачає низку винятків.

Не підлягають призову або мають відстрочку:

працівники, заброньовані державою чи об'єктами критичної інфраструктури;

особи з інвалідністю або ті, хто визнаний непридатним за висновком військово-лікарської комісії;

батьки трьох і більше неповнолітніх дітей;

громадяни, які здійснюють догляд за хворими батьками;

студенти;

народні депутати;

громадяни, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час війни.

Варто зауважити, що це основні категорії населення, які не підлягають мобілізації. Також існують інші підстави, передбачені законом.

З останнього про бронювання військовозобов'язаних