Підстави для отримання відстрочки та категорії людей, які можуть на неї розраховувати, зазначені у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", передає 24 Канал.
Кого не мобілізують цієї осені?
В Україні до 5 листопада 2025 року діє воєнний стан та загальна мобілізація. У цей час чоловіки віком від 25 до 60 років можуть бути призвані до лав Збройних сил України. Водночас Закон передбачає низку винятків.
Не підлягають призову або мають відстрочку:
- працівники, заброньовані державою чи об'єктами критичної інфраструктури;
- особи з інвалідністю або ті, хто визнаний непридатним за висновком військово-лікарської комісії;
- батьки трьох і більше неповнолітніх дітей;
- громадяни, які здійснюють догляд за хворими батьками;
- студенти;
- народні депутати;
- громадяни, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час війни.
Варто зауважити, що це основні категорії населення, які не підлягають мобілізації. Також існують інші підстави, передбачені законом.
З останнього про бронювання військовозобов'язаних
У 2026 році підприємства зможуть бронювати своїх працівників від мобілізації за умови, що їхня заробітна плата становить щонайменше 21 617,5 гривень.
Міноборони визначатиме, які підприємства ОПК є критично важливими. Такі компанії матимуть право бронювати всіх військовозобов'язаних співробітників та користуватися пільговим кредитуванням.
ФОП не отримають відстрочку лише на підставі факту ведення бізнесу. Водночас вони можуть претендувати на неї, якщо їхня діяльність визнана критичною або ж мають обмеження для служби.