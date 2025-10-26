Детальніше про види відстрочок, які буде продовжено автоматично, розповідає 24 Канал.

Які відстрочки продовжать автоматично?

З 1 листопада автоматично продовжуватимуться відстрочки від мобілізації. Система перевірить неохідні дані та продовжить відстрочку без додаткових дій.

Автопродовження поширюється на такі категорії:

Людей з інвалідністю та тих, хто тимчасово непридатний до служби,

Ті, хто доглядає за батьком чи матір'ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини),

Батьків трьох і більше дітей до 18 років,

Батьків дітей з інвалідністю до 18 років та повнолітніх дітей з I чи II групами інвалідності,

Осіб, чиї родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій або воєнного стану,

Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності,

Студентів денної або дуальної форми, докторантів та інтернів. Наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, які викладають і працюють за основним місцем не менше як на 0,75 ставки,

Людей, чий чоловік або дружина служить у війську, а вони виховують дитину до 18 років,

Осіб, незаконно позбавлених волі через агресію Росії, та військових, звільнених з полону.

Якщо система не зможе підтвердити підставу, наприклад через розірвання шлюбу або відсутність даних у держреєстрах, відстрочка не буде продовжена.

Що ще зміниться з листопада 2025 року?