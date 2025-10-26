Детальніше про види відстрочок, які буде продовжено автоматично, розповідає 24 Канал.
Які відстрочки продовжать автоматично?
З 1 листопада автоматично продовжуватимуться відстрочки від мобілізації. Система перевірить неохідні дані та продовжить відстрочку без додаткових дій.
Автопродовження поширюється на такі категорії:
- Людей з інвалідністю та тих, хто тимчасово непридатний до служби,
- Ті, хто доглядає за батьком чи матір'ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини),
- Батьків трьох і більше дітей до 18 років,
- Батьків дітей з інвалідністю до 18 років та повнолітніх дітей з I чи II групами інвалідності,
- Осіб, чиї родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій або воєнного стану,
- Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності,
- Студентів денної або дуальної форми, докторантів та інтернів. Наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, які викладають і працюють за основним місцем не менше як на 0,75 ставки,
- Людей, чий чоловік або дружина служить у війську, а вони виховують дитину до 18 років,
- Осіб, незаконно позбавлених волі через агресію Росії, та військових, звільнених з полону.
Якщо система не зможе підтвердити підставу, наприклад через розірвання шлюбу або відсутність даних у держреєстрах, відстрочка не буде продовжена.
Що ще зміниться з листопада 2025 року?
Від 1 листопада документи для відстрочки від мобілізації треба буде подавати через ЦНАП, а не до ТЦК. Офлайн звернення потрібне лише тим, чия категорія ще не цифровізована або має лише паперові підтвердження.
У застосунку Резерв+ з'являться нові типи відстрочок. Міноборони закликає охочих протестувати оновлення, які спрощують отримання відстрочки.