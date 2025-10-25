Про це пише 24 Канал із посиланням на Міністерство оборони України.

Які типи відстрочок з'являться у застосунку?

У Міноборони підкреслили, що нові типи відстрочок невдовзі з'являться у застосунку. Отримати онлайн їх зможуть:

  • батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років;
  • люди, які доглядають за батьком або матір’ю з інвалідністю.

Міністерство оборони запросило громадян, які належать до цих категорій, долучитися до тестування та серед перших скористатися послугою.

Там нагадали роботу онлайн-відстрочки: у Резерв+ потрібно подати запит – система перевіряє підстави в державних реєстрах – у разі підтвердження відстрочка надається й інформація про це з'являється в електронному військовому документі.

Процес повністю автоматичний, зазвичай триває кілька годин і не потребує збору довідок, візитів до ТЦК, тривалого очікування на розгляд справи. Резерв+ дозволяє отримати рішення прозоро, швидко та без зайвої бюрократії,
– написали в Міноборони.

Там нагадали, що зараз отримати відстрочку в Резерв+ можуть:

  • люди з інвалідністю;
  • батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;
  • батьки дітей з інвалідністю;
  • подружжя захисників і захисниць із дитиною;
  • чоловіки або дружини людей з інвалідністю;
  • люди з тимчасовою непридатністю;
  • студенти, аспіранти;
  • працівники закладів вищої та профосвіти.

Останні новини про відстрочку: що відомо?

  • Нагадаємо, що в листопаді 2025 року увага ТЦК буде зосереджена на віковій категорії 25 – 60, однак молодші теж можуть приєднатись добровільно. В Україні й надалі діють правила, що передбачають відстрочку від мобілізації для громадян, які доглядають за родичами з інвалідністю.

  • Нещодавно у застосунку Резерв+ запустили можливість отримати відстрочку для батьків дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє інформацію в державних реєстрах.

  • Аби подати запит, необхідно спершу оновити додаток до останньої версії та авторизуватися. Потім на головному екрані натиснути на три крапки, обрати "Подати запит на відстрочку" та потрібний її тип.