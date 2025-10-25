Про це пише 24 Канал із посиланням на Міністерство оборони України.

Які типи відстрочок з'являться у застосунку?

У Міноборони підкреслили, що нові типи відстрочок невдовзі з'являться у застосунку. Отримати онлайн їх зможуть:

батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років;

люди, які доглядають за батьком або матір’ю з інвалідністю.

Міністерство оборони запросило громадян, які належать до цих категорій, долучитися до тестування та серед перших скористатися послугою.

Там нагадали роботу онлайн-відстрочки: у Резерв+ потрібно подати запит – система перевіряє підстави в державних реєстрах – у разі підтвердження відстрочка надається й інформація про це з'являється в електронному військовому документі.

Процес повністю автоматичний, зазвичай триває кілька годин і не потребує збору довідок, візитів до ТЦК, тривалого очікування на розгляд справи. Резерв+ дозволяє отримати рішення прозоро, швидко та без зайвої бюрократії,

Там нагадали, що зараз отримати відстрочку в Резерв+ можуть:

люди з інвалідністю;

батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;

батьки дітей з інвалідністю;

подружжя захисників і захисниць із дитиною;

чоловіки або дружини людей з інвалідністю;

люди з тимчасовою непридатністю;

студенти, аспіранти;

працівники закладів вищої та профосвіти.

