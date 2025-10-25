Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Какие типы отсрочек появятся в приложении?
В Минобороны подчеркнули, что новые типы отсрочек вскоре появятся в приложении. Получить онлайн их смогут:
- отец или мать, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
- люди, которые ухаживают за отцом или матерью с инвалидностью.
Министерство обороны пригласило граждан, которые относятся к этим категориям, присоединиться к тестированию и среди первых воспользоваться услугой.
Там напомнили работу онлайн-отсрочки: в Резерв+ нужно подать запрос – система проверяет основания в государственных реестрах – в случае подтверждения отсрочка предоставляется и информация об этом появляется в электронном военном документе.
Процесс полностью автоматический, обычно длится несколько часов и не требует сбора справок, визитов в ТЦК, длительного ожидания рассмотрения дела. Резерв+ позволяет получить решение прозрачно, быстро и без лишней бюрократии,
– написали в Минобороны.
Там напомнили, что сейчас получить отсрочку в Резерв+ могут:
- люди с инвалидностью;
- родители трех и более детей, рожденных в одном браке;
- родители детей с инвалидностью;
- супруги защитников и защитниц с ребенком;
- мужья или жены людей с инвалидностью;
- люди с временной непригодностью;
- студенты, аспиранты;
- работники учреждений высшего и профобразования.
Последние новости об отсрочке: что известно?
Напомним, что в ноябре 2025 года внимание ТЦК будет сосредоточено на возрастной категории 25 – 60, однако младшие тоже могут присоединиться добровольно. В Украине и в дальнейшем действуют правила, предусматривающие отсрочку от мобилизации для граждан, которые ухаживают за родственниками с инвалидностью.
Недавно в приложении Резерв+ запустили возможность получить отсрочку для родителей детей с инвалидностью. Система автоматически проверяет информацию в государственных реестрах.
Чтобы подать запрос, необходимо сначала обновить приложение до последней версии и авторизоваться. Затем на главном экране нажать на три точки, выбрать "Подать запрос на отсрочку" и нужный ее тип.