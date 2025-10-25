Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Какие типы отсрочек появятся в приложении?

В Минобороны подчеркнули, что новые типы отсрочек вскоре появятся в приложении. Получить онлайн их смогут:

отец или мать, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

люди, которые ухаживают за отцом или матерью с инвалидностью.

Министерство обороны пригласило граждан, которые относятся к этим категориям, присоединиться к тестированию и среди первых воспользоваться услугой.

Там напомнили работу онлайн-отсрочки: в Резерв+ нужно подать запрос – система проверяет основания в государственных реестрах – в случае подтверждения отсрочка предоставляется и информация об этом появляется в электронном военном документе.

Процесс полностью автоматический, обычно длится несколько часов и не требует сбора справок, визитов в ТЦК, длительного ожидания рассмотрения дела. Резерв+ позволяет получить решение прозрачно, быстро и без лишней бюрократии,

– написали в Минобороны.

Там напомнили, что сейчас получить отсрочку в Резерв+ могут:

люди с инвалидностью;

родители трех и более детей, рожденных в одном браке;

родители детей с инвалидностью;

супруги защитников и защитниц с ребенком;

мужья или жены людей с инвалидностью;

люди с временной непригодностью;

студенты, аспиранты;

работники учреждений высшего и профобразования.

