Подробнее о видах отсрочек, которые будут продлены автоматически, рассказывает 24 Канал.
Какие отсрочки продлят автоматически?
С 1 ноября автоматически будут продлеваться отсрочки от мобилизации. Система проверит необходимые данные и продолжит отсрочку без дополнительных действий.
Автопродление распространяется на следующие категории:
- Людей с инвалидностью и тех, кто временно непригоден к службе,
- Те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены),
- Родителей трех и более детей до 18 лет,
- Родителей детей с инвалидностью до 18 лет и совершеннолетних детей с I или II группами инвалидности,
- Лиц, чьи родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения,
- Родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства,
- Студентов дневной или дуальной формы, докторантов и интернов. Научных, научно-педагогических и педагогических работников, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки,
- Людей, чей муж или жена служит в армии, а они воспитывают ребенка до 18 лет,
- Лиц, незаконно лишенных свободы из-за агрессии России, и военных, освобожденных из плена.
Если система не сможет подтвердить основание, например из-за расторжения брака или отсутствия данных в госреестрах, отсрочка не будет продлена.
Что еще изменится с ноября 2025 года?
С 1 ноября документы для отсрочки от мобилизации надо будет подавать через ЦПАУ, а не в ТЦК. Офлайн обращение нужно только тем, чья категория еще не цифровизирована или имеет только бумажные подтверждения.
В приложении Резерв+ появятся новые типы отсрочек. Минобороны призывает желающих протестировать обновления, которые упрощают получение отсрочки.