Подробнее о видах отсрочек, которые будут продлены автоматически, рассказывает 24 Канал.

Какие отсрочки продлят автоматически?

С 1 ноября автоматически будут продлеваться отсрочки от мобилизации. Система проверит необходимые данные и продолжит отсрочку без дополнительных действий.

Автопродление распространяется на следующие категории:

  • Людей с инвалидностью и тех, кто временно непригоден к службе,
  • Те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены),
  • Родителей трех и более детей до 18 лет,
  • Родителей детей с инвалидностью до 18 лет и совершеннолетних детей с I или II группами инвалидности,
  • Лиц, чьи родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения,
  • Родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства,
  • Студентов дневной или дуальной формы, докторантов и интернов. Научных, научно-педагогических и педагогических работников, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки,
  • Людей, чей муж или жена служит в армии, а они воспитывают ребенка до 18 лет,
  • Лиц, незаконно лишенных свободы из-за агрессии России, и военных, освобожденных из плена.

Если система не сможет подтвердить основание, например из-за расторжения брака или отсутствия данных в госреестрах, отсрочка не будет продлена.

Что еще изменится с ноября 2025 года?

  • С 1 ноября документы для отсрочки от мобилизации надо будет подавать через ЦПАУ, а не в ТЦК. Офлайн обращение нужно только тем, чья категория еще не цифровизирована или имеет только бумажные подтверждения.

  • В приложении Резерв+ появятся новые типы отсрочек. Минобороны призывает желающих протестировать обновления, которые упрощают получение отсрочки.