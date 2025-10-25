ТЦК документов уже не будет принимать. Кому подавать документы в ЦПАУ и что надо знать, рассказывает 24 Канал.

Как получить отсрочку через ЦПАУ?

В Минобороны рассказали, что все отсрочки, основания для которых можно подтвердить в госреестрах или которые не могут измениться со временем, будут продолжать автоматически.

Оформлять отсрочку офлайн в ЦПАУ нужно лицам, чей тип отсрочки еще не цифровизирован, а еще тем, кто не пользуется смартфоном или имеет бумажные документы и недостаточно данных в госреестрах.

В таком случае лицо обращается к администратору ЦПАУ. Он сканирует документы и передает их в электронной форме в соответствующий ТЦК и СП для принятия решения. Все будет осуществляться через кабинет на портале "Дія".

Обратите внимание! ЦПАУ не принимает решение о предоставлении отсрочки. Также невозможно будет самостоятельно отсканировать документы и отправить в ТЦК.

Если возможно, старайтесь подавать документы онлайн через Резерв+, чтобы не перегружать ЦПАУ.

ЦПАУ проинформирует о результате рассмотрения заявления, на что может понадобиться до 7 дней, и сможет распечатать электронный военно-учетный документ с отметкой об отсрочке.

Если в отсрочке отказано, а вам нужен официальный документ, то его пришлют на вашу электронную почту. Также вы можете обратиться в ТЦК и СП.

Когда нужно обращаться в ЦПАУ?

Нужно обратиться в ЦПАУ, если надо оформить отсрочки тем, кто:

  • самостоятельно воспитывает и содержит одного или нескольких детей в возрасте до 18 лет (при условии, что второй из родителей этого ребенка признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, отбывает наказание в местах лишения свободы или есть решение суда о самостоятельном воспитании и содержании ребенка),

  • опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет,

  • женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают тяжело больного ребенка, которому не установлена инвалидность,

  • усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находится несовершеннолетний ребенок, который до момента усыновления был ребенком-сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки,

  • лица, которые осуществляют постоянный уход за больной женой (мужем), ребенком, своими родителями или родителями жены (мужа) (при условии, что эти родители не имеют других трудоспособных членов семьи, которые могут осуществлять уход),

  • опекун лица, признанного судом недееспособным,

  • лица, имеющие жену (мужа) с инвалидностью III группы,

  • лица, которые имеют одного из своих родителей или родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II группы,

  • члены семьи второй (или третьей) степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним,

  • другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях,

  • учителя, а также научные работники, которые не вовлечены в образовательный процесс,

  • чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или брат или сестра) погибли или пропали без вести при особых обстоятельствах во время АТО, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях или во время действия военного положения,

  • члены семей (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, брат или сестра) лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество и самоотверженность, выявленные во время Революции Достоинства,

  • лица, незаконно лишенные свободы в результате вооруженной агрессии России,

  • военнообязанные в возрасте до 25 лет, прошедшие базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу,

  • военные, освобожденные из плена.

Некоторые из этих отсрочек будут продлены автоматически. Впрочем, если они оформляются впервые, то надо обращаться в ЦПАУ.

Что еще известно о новых правилах оформления отсрочек?

  • В Минобороны говорят, что цифровизация, в частности процесса отсрочек, – действенный инструмент для борьбы с коррупцией, злоупотреблениями и человеческим фактором.

  • С 1 ноября через Резерв+ можно будет оформить 9 основных отсрочек.

  • Автоматическое продление отсрочек будет доступно для более 80% категорий граждан, в частности людей с инвалидностью, родителей детей с инвалидностью, студентов и научных работников и тому подобное.