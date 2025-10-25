Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на объяснение представительницы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирины Фриз в комментарии ТСН. Она ответила на слухи, что отсрочку отменят, если количество таких родителей будет расти.
Смотрите также Реалии мобилизации, драки и скандалы с гражданскими: интервью с представителем Киевского ОТЦК
Какова судьба отсрочки для многодетных мужчин?
По словам Ирины Фриз, при подготовке изменений в мобилизационное законодательство, в частности по отсрочке многодетным мужчинам, были учтены позиции сразу нескольких ведомств.
Это (внедрение нормы об отсрочке) была четкая позиция Министерства социальной политики, она была поддержана, в частности, и Министерством обороны. Учитывая то, что это был правительственный законопроект, во время его рассмотрения в комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки эта норма, безусловно, была поддержана. Все было обосновано цифрами, было обосновано тем, чтобы была возможность держать тыл и чтобы была возможность двигаться дальше,
– сказала она.
Ключевым критерием было то, по словам Фриз, что за тремя и большим количеством несовершеннолетних детей нужен усиленный уход.
"Ни одной зарегистрированной инициативы по пересмотру этой нормы я не видела. Кулуарных разговоров на эту тему тоже не слышала", – подчеркнула она.
Последние новости о мобилизации
Напомним, что в приложении Резерв+ появятся новые типы отсрочек для родителей, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, и для тех, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью.
Кроме того, правительство Украины приняло постановление о автоматическом продлении отсрочек и возможность подачи документов через ЦНАП.
По словам Свириденко, это будет что-то вроде "электронного ТЦК". Процесс оформления и продления отсрочек оцифруют.