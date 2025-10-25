Про це пише 24 Канал із посиланням на пояснення представниці парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірини Фріз у коментарі ТСН. Вона відповіла на чутки, що відстрочку скасують, якщо кількість таких батьків зростатиме.

Дивіться також Реалії мобілізації, бійки та скандали з цивільними: інтерв'ю з речником Київського ОТЦК

Яка доля відстрочки для багатодітних чоловіків?

За словами Ірини Фріз, під час підготовки змін до мобілізаційного законодавства, зокрема щодо відстрочки багатодітним чоловікам, були враховані позиції одразу кількох відомств.

Це (впровадження норми про відстрочку) була чітка позиція Міністерства соціальної політики, вона була підтримана, зокрема, й Міністерством оборони. З огляду на те, що це був урядовий законопроєкт, під час його розгляду в комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки ця норма, безумовно, була підтримана. Все було обґрунтовано цифрами, було обґрунтовано тим, щоб була можливість тримати тил і щоб була можливість рухатися далі,

– сказала вона.

Ключовим критерієм було те, за словами Фріз, що за трьома і більшою кількістю неповнолітніх дітей потрібен посилений догляд.

"Жодної зареєстрованої ініціативи щодо перегляду цієї норми я не бачила. Кулуарних розмов на цю тему теж не чула", – наголосила вона.

Останні новини про мобілізацію