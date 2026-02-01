Юрій Федоренко – командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" – пояснив 24 Каналу, що попри десятикратну перевагу росіян у живій силі та техніці, українські захисники щодня утримують позиції та не допускають суттєвого просування ворога на лінії фронту.

Навіщо Кремль переходить до терору цивільних міст?

З кількох направлених груп одній періодично вдається прорватися, пройти певну дистанцію і створити медійно-політичну картинку для Кремля. Проте на це противник втрачає непропорційно багато ресурсів, тому росіяни перейшли до терору цивільних міст.

Це спроба вигнати українців за кордон. Відтік робочої сили, яка працює на підприємствах і наповнює бюджет фінансовим ресурсом, – ось що намагається здобути противник. Удари по будинках, в яких не може бути апріорі жодних військових цілей, – це також елемент цієї стратегії,

– підкреслив Федоренко.

Всупереч російській пропаганді про нібито успіхи під Куп'янськом, Сили оборони України покращили своє тактичне становище – заблокували просування ворога в правобережному Куп'янську і не допустили суттєвого просування на лівий берег.

Росіяни мають величезні ресурси живої сили, яких використовують як витратний матеріал, тому контрактники не мають іншого виходу, окрім як рухатися вперед.

"Якщо вони відмовляються виконувати завдання, їх записують як "500-й" – той, хто покинув поле бою, і часто "обнуляють". Кажу мовою окупанта. Що значить "обнулити"? Відмовився виконувати завдання – показова страта: від прямого розстрілу до забиття палками або зв'язування і викидання під український дрон", – пояснив Федоренко.

Чи означає інфільтрація противника прорив оборони?

Під час морозів і ясної погоди, навіть коли річки замерзали, ворог не міг розширити поле для маневру, бо безпілотники контролювали всю територію і штурмові групи переважно ліквідовувалися. Але останніми днями склалися найскладніші умови, бо температура піднялася до плюсової, річки залишилися замерзлими, і водночас з'явився густий туман.

Через погану видимість і неможливість контролю безпілотниками ворог почав використовувати всі шляхи та замерзлі водні перешкоди для інфільтрації на всіх напрямках. Через ожеледь безпілотники замерзали, засоби виявлення противника втратили ефективність, тому піхотні підрозділи перейшли на слухове спостереження та розвідку, а артилерія активно підтримувала їх роботу.

За майже 4 роки війни Сили оборони навчилися виконувати завдання в будь-яку погоду. Тому ворог не досягне суттєвих тактичних успіхів, хоча на картах з'являється інфільтрація на різних ділянках – але це лише тимчасове перебування невеликих груп, які обійшли позиції, а не закріплення противника.

Ці групи виявляються і знищуються безпілотниками, артилерією та нашими ударно-пошуковими групами, які активно переміщуються для виявлення ворога, його ліквідації або взяття в полон. Загалом ситуація на лінії бойових зіткнень максимально важка через погодні умови, але назвати її критичною не варто,

– зазначив Федоренко.

