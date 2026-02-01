Про результати ефективної роботи українських бійців розповіли в Генштабі ЗСУ.

Де прилітало по військових об'єктах окупантів?

Ураження сталося на окупованих територіях Запорізької області в районі населеного пункту Розівка, там під ударом була ремонтна база підрозділу зі складу інженерно-саперного полку окупантів.

Наслідки фіксували й на Донеччині, а саме неподалік Мирнограду, де вдалося вдарити по пункту управління БпЛА росіян. Під прицілом українських бійців був і командно-спостережний пункт роти, а також солдати країни-агресорки.

Окрім того, напередодні Сили оборони вдарили по пункту керування дронів противника в районі населеного пункту Нєкісліца Курської області Росії.

Влучання по зосередженню російських військ зафіксовано в районі Брянської області Росії. Загальні втрати окупантів та масштаби збитків наразі уточнюються.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей і зниження та бойового потенціалу російського агресора,

– наголосили в Генштабі.

До слова, станом на 1 лютого загальні втрати російських військ в Україні складають близько 1240680 солдатів.

Яка ситуація на фронті?