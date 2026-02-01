О результатах эффективной работы украинских бойцов рассказали в Генштабе ВСУ.

Где прилетало по военным объектам оккупантов?

Поражение произошло на оккупированных территориях Запорожской области в районе населенного пункта Розовка, там под ударом была ремонтная база подразделения из состава инженерно-саперного полка оккупантов.

Последствия фиксировали и в Донецкой области, а именно неподалеку Мирнограда, где удалось ударить по пункту управления БпЛА россиян. Под прицелом украинских бойцов был и командно-наблюдательный пункт роты, а также солдаты страны-агрессора.

Кроме того, накануне Силы обороны ударили по пункту управления дронов противника в районе населенного пункта Некислица Курской области России.

Попадание по сосредоточению российских войск зафиксировано в районе Брянской области России. Общие потери оккупантов и масштабы ущерба пока уточняются.

Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение и боевого потенциала российского агрессора,
– отметили в Генштабе.

К слову, по состоянию на 1 февраля общие потери российских войск в Украине составляют около 1240680 солдат.

Какова ситуация на фронте?

  • Недавно на Покровском направлении российские войска провели механизированный штурм села Гришино, применив бронетехнику. Впрочем, реализовать свои планы оккупантам не удалось, атаку успешно отбили украинские бойцы. В результате боя уничтожено две единицы вражеской бронетехники, ликвидировано более 10 российских военных.

  • Напряженной остается ситуация на Харьковщине. Свои собственные неудачи россияне пытаются перекрыть сообщениями о "захвате" населенных пунктов в регионе. Такое было с Купянском-Узловым. Впрочем, аналитики DeepState развенчали мифы оккупантов о продвижении.

  • В то же время российские войска ежедневно перебрасывают военную технику и живую силу через временно оккупированный Мариуполь в направлении Гуляйполя в Запорожье, что делает это направление одним из приоритетных для оккупантов.

  • Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в комментарии 24 Каналу объяснил, что сейчас из-за неблагоприятных погодных условий враг в основном накапливает и обустраивает резервы вблизи линии соприкосновения, а не проводит масштабные штурмы.