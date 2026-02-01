Про нову партію втрат серед окупантів інформує Генштаб ЗСУ. Статистика містить рацючі цифри.
Цікаво З Катару – на Донеччину: Сили оборони ліквідували російського найманця з Кенії
Які втрати Росії на війні станом на 1 лютого?
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1240680 (+1090) осіб;
- танків – 11625 (+6);
- бойових броньованих машин – 23980 (+3);
- артилерійських систем – 26777 (+9);
- РСЗВ – 1632;
- засобів ППО – 1290;
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 347;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 120134 (+206);
- крилатих ракет – 4205;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 76439 (+62);
- спеціальної техніки – 4055 (+1).
Втрати Росії на 1 лютого / Інфографіка Генштабу
До речі, військовий Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко в коментарі 24 Каналу зазначив, що, за словами президента України, переважну більшість ворожих об'єктів – близько 80%, включно з піхотою противника українські оборонці уражають за допомогою безпілотників.
Що відбувається на фронті?
Днями на Покровському напрямку російські війська намагалися провести механізований наступ у районі населеного пункту Гришине, однак атаку зірвали Сили оборони. У ході бою українські захисники знищили броньовану техніку противника та завдали суттєвих втрат його особовому складу. Після цього триває зачистка місцевості з метою знищення залишків ворожої піхоти.
Крім того, українські військові успішно уразили зенітно-ракетний комплекс "Оса" поблизу Семенівки на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Водночас російське військове керівництво допустило серйозну помилку, відзвітувавши про нібито захоплення територій у районі Куп'янська в Харківській області, де насправді продовжуються інтенсивні бойові дії. Через це окремі ділянки були помилково переведені до категорії "тилових", унаслідок чого штурмові підрозділи країни-агресорки залишилися без належної вогневої підтримки.