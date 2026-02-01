Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Що відомо про загиблого кенійця?

Бійці ГУР МО на одній з позицій російських військових виявили тіло Клінтона Ньяпара Могеси, громадянина Республіки Кенія. За даними розвідників, чоловік 1997 року народження, раніше жив та працював у Катарі, втім згодом підписав контракт із російською армією. Там командування направило Клінтона Могеса до штурмового підрозділу.

Після нетривалої підготовки, Могеса загинув під час "м'ясного штурму" на Донеччині,

– додали у ГУР.

Його тіло росіяни не евакуювали, тож родина кенійця не отримала жодних виплат чи офіційних пояснень від російської сторони.

Крім того, у ГУР повідомили, що Клінтон Могеса мав при собі паспорти ще двох громадян Кенії. Українська розвідка припускає, що вони також були завербовані Росією для участі у війні проти України.

В управлінні зауважили, що цей випадок вкотре підтверджує, що іноземні найманці для російського командування є лише втратним ресурсом.

Воєнна розвідка застерігає іноземців від поїздок до Росії чи будь-якої роботи на її території, особливо нелегальної. Це може завершитись примусовим відправленням на фронт без підготовки та шансів на виживання.

Найманці на війні проти України: що відомо?

Видання The Insider влітку 2025 року у своєму матеріалі повідомляло про активне вербування Росією чоловіків із Сирії, Ємену та Лівії на війну проти України.

Видання розповіло історію найманця із Сирії Вахіда, який вирішив відгукнутися на оголошення, де йшлося про високий заробіток у Росії й пришвидшене отримання громадянства. Після прибуття до Росії він дізнався, що його відправляють у Луганську область на війну проти України.

Чоловік загинув у "м'ясному штурмі" у вересні 2024 року. Втім жодних обіцяних компенсацій родина загиблого не отримала.

Раніше BBC писало, що понад 500 іноземців із 28 країн, які приєдналися до російських збройних формувань у війні проти України, загинули на фронті.