Росія активно вербує чоловіків із Сирії, Ємену та Лівії на війну проти України, організувавши спеціальну схему. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Insider.

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Що відбувається з російськими найманцями?

The Insider розповіло про сирійця Вахіда, який вирішив відгукнутися на оголошення, де йшлося про високий заробіток у Росії й пришвидшене отримання громадянства. Вже у Росії він дізнався, що його відправляють у Луганську область.

Хоча він і погодився воювати, вже за кілька місяців записав своїй сім'ї в Сирії відчайдушне голосове повідомлення про жахи бойових дій і своє бажання повернутися додому,

– ідеться у статті.

Влада Сувейди без успіху намагалася домовитися з російським посольством у Дамаску про повернення Вахіда. Ще щонайменше семеро мешканців провінції, які воювали разом із ним, також прагнули повернутися додому.

Зазначається, що Вахід загинув під час "м'ясного штурму" у вересні 2024 року.

Жодних компенсацій, як зазначається, його родина не отримала. Росія неохоче визнає участь іноземних найманців у війні проти України, хоча система їх вербування фактично є частиною державного апарату.

До слова, нещодавно BBC писало, що понад 500 іноземців із 28 країн, які приєдналися до російських збройних формувань у війні проти України, загинули на фронті. Журналісти встановили імена 118 тисяч загиблих російських військових.