Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на FT.

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За якої умови війська Німеччини готові ліквідували російських солдатів?

Пісторіус підтвердив, що німецькі війська, які роками дотримувалася культури військової стриманості у відповідь на жахи Другої світової війни, будуть готові вбивати російських солдатів у разі нападу на державу-члена НАТО.

Якщо стримування не спрацює і Росія нападе, чи станеться це? Так,

– заявив міністр оборони.

Водночас додав, що рекомендував би журналістам поїхати до Вільнюса й поговорити з представниками німецької бригади. Мовляв, вони точно знають, у чому полягає їхня робота.

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Цікаво! Борис Пісторіус також заявив, що Німеччина "не передаватиме" Україні ракети Taurus та системи ППО Patriot. Таке рішення він пояснив тим, що в Берліна залишилося небагато озброєння.