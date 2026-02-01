Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що президент України зазначав, що 80% ворожих цілей, зокрема піхотинців, Сили оборони знищують дронами. Щоб так продовжувати й далі, потрібен бюджет понад 100 мільйонів доларів на місяць.

"Знищення піхоти – це ключ. Порівняно з використанням інших видів озброєння, наприклад, один новий танк Abrams коштує 23 – 24 мільйони доларів. А тут за такі суми можна знищувати дронами значну кількість піхоти", – сказав він.

Що може вплинути на здатність Росії вести війну?

Олександр Мусієнко підкреслив, що знешкодження значної кількості особового складу з відносно невеликими витратами на це, може бути хорошим аргументом для українських партнерів, які виділяють фінансову допомогу для нашої держави.

Якщо Росія і далі втрачатиме на війні багато людського ресурсу, то це впливатиме на її здатність воювати.

Бойові дії затягується, в окремих регіонах зменшуються виплати контрактникам, уже немає такої мотивації брати участь у війні, як раніше,

– сказав військовослужбовець.

За його словами, Україна зараз вийшла на дуже важливий етап – в кінці 2025 року Сили оборони змогли завдавати ворогу таких втрат, що він тепер не може нарощувати свої угрупування. Раніше, попри знешкодження особового складу, чисельність росіян зростала з кожним місяцем. Зараз же все змінилось.

У Росії зменшились можливості оперативно поповнювати великі втрати, які завдають українські військові. Ідея в тому, щоб знищення ворожої піхоти впливало на бойові спроможності та моральний стан,

– зауважив Мусієнко.

Щоб покращити своє військове становище, Кремль може посилити заходи мобілізації. Російська влада підготувала передумови для цього, щоб населення надто гостро не відчувало це.

Однак, на думку військовослужбовця, складно передбачити, як росіяни відреагують на посилення мобілізаційних заходів. Все тому, що Росія – це тоталітарна країна, де реально висловлювати свою думку можливостей небагато.

Чи складно Росії поповнювати втрати особового складу?