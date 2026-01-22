Про це повідомив президент України під час пресконференції на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 22 січня.

Яких втрат зазнає Росія?

Володимир Зеленський заявив, що наразі Росія несе найбільші втрати, ніж будь-коли. За його словами, у грудні 2025 року статистика становила 35 тисяч убитих росіян за місяць. До порівняння, 2024 року у цей період росіяни втратили близько 14 тисяч солдатів.

За словами лідера України, ворог щомісяця мобілізує від 40 до 43 тисяч осіб. Водночас близько 10 – 15% із них дезертирують, а ще частина зазнає поранень.

Ви можете зрозуміти, що їхня армія перестала збільшуватися через наші дронові технології і наших операторів дронів,

– зазначив Зеленський.

Як Сили оборони нищать ворога?