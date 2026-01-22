Об этом сообщил президент Украины во время пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января.
Какие потери понесет Россия?
Владимир Зеленский заявил, что сейчас Россия несет наибольшие потери, чем когда-либо. По его словам, в декабре 2025 года статистика составляла 35 тысяч убитых россиян за месяц. Для сравнения, 2024 года в этот период россияне потеряли около 14 тысяч солдат.
По словам лидера Украины, враг ежемесячно мобилизует от 40 до 43 тысяч человек. В то же время около 10 – 15% из них дезертируют, а еще часть получает ранения.
Вы можете понять, что их армия перестала увеличиваться из-за наших дроновых технологий и наших операторов дронов,
– отметил Зеленский.
Как Силы обороны уничтожают врага?
Силы обороны Украины недавно ударили по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае. Также были поражены российские средства ПВО во временно оккупированном Крыму и склады БпЛА.
Как сообщили в Генштабе ВСУ, только за сутки 21 января украинские защитники уничтожили 1 070 российских военных. Кроме того, враг потерял более 900 единиц техники и вооружения.
Ранее сообщалось, что операторы БпЛА полка "Рейд" ударили по российской станции радиотехнической разведки "Артикул-С".