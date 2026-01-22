Об этом сообщил президент Украины во время пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января.

Какие потери понесет Россия?

Владимир Зеленский заявил, что сейчас Россия несет наибольшие потери, чем когда-либо. По его словам, в декабре 2025 года статистика составляла 35 тысяч убитых россиян за месяц. Для сравнения, 2024 года в этот период россияне потеряли около 14 тысяч солдат.

По словам лидера Украины, враг ежемесячно мобилизует от 40 до 43 тысяч человек. В то же время около 10 – 15% из них дезертируют, а еще часть получает ранения.

Вы можете понять, что их армия перестала увеличиваться из-за наших дроновых технологий и наших операторов дронов,

– отметил Зеленский.

Как Силы обороны уничтожают врага?