Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в Давосе.
Смотрите также Зеленский выступает в Давосе после встречи с Трампом: основные заявления
Что Зеленский сказал о Европе?
Во время выступления в Давосе президент Владимир Зеленский резко высказался о тех, кто живет на деньги Евросоюза и одновременно продает его интересы.
Президент подчеркнул, что такие люди действуют вопреки интересам Европы, пытаясь фактически уничтожить ее изнутри.
Каждый Виктор, который живет на деньги Европы, и в то время пытается продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник. Если ему комфортно в Москве, не стоит позволять ему превратить в "Москву" европейские столицы,
– сказал Зеленский.
К слову, в этих тезисах президент Зеленский, вероятно, намекнул на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который является ярым сторонником России и Путина в частности. В ЕС он едва ли не единственный, кто поддерживает и продвигает нарративы и идеи российского диктатора.
О чем разговаривали Зеленский с Трампом?
По словам Зеленского, переговоры с Дональдом Трампом в Давосе 22 января прошли конструктивно и оставили положительное впечатление. Американский лидер также назвал этот разговор "очень хорошим".
Стороны обсудили работу делегаций, также затронули тему вооружения, в частности ракеты ПВО для Украины.
Президент Украины поблагодарил за предыдущий пакет ракет для защиты украинского неба от российских целей и попросил о следующем.