Об этом сообщает Sky News.

Как прошла встреча президентов?

Дональд Трамп появился перед камерами после встречи с Владимиром Зеленским. Журналисты спросили у президента США, есть ли шанс заключить сделку сегодня.

Посмотрим, что будет. Мы встречаемся с Россией, это произойдет завтра (23 января, – 24 Канал), и мы встретимся с Путиным,

– добавил Трамп.

Стоит отметить, что речь идет о встрече Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Путиным.