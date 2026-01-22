Об этом 24 Каналу рассказала ведущая Андриана Кучер из Давоса, заметив, что между США и Украиной ожидается подписание 2 соглашений. Хотя американцы настроены положительно, открытым вопросом остается украинский Донбасс.

Эксклюзивные детали из Давоса о встрече Трампа и Зеленского

Ведущая отметила, что предварительно встреча Зеленского и Трампа должна длиться 40 минут. но все в процессе может меняться. Уже вскоре будут первые подробности и результаты.

Ранее было известно, что встреча запланирована для подписания соглашения на 800 миллиардов евро для восстановления Украины после войны и соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и США.

По состоянию на сейчас мы не знаем, что могут подписать лидеры. Однако знаем, что переговоры между украинской и американской командами были очень интенсивные, диалог был сложный. Он длился последние 2 дня на полях экономического форума. Чуть ли не каждые два часа менялась переговорная позиция, были новые идеи,

– сказала Кучер.

Заметьте! Ранее Зеленский сообщал, что вряд ли прибудет на форум в Давосе. Из-за массированной российской атаки президент не покидал Киев. Однако вчера, 21 января, Трамп заявил, что встретится с украинским президентом.

Она подчеркнула, что сейчас вопрос украинского Донбасса остается нерешенным – это тот вопрос, в который упирается все, то есть вышеупомянутые соглашения.

Украинские партнеры ожидают от нас определенных компромиссов, но Киев продолжает настаивать на том, что свободная экономическая зона на Донбассе возможна, но при условии равномерного вывода и украинских, и российских войск.

Ведущая добавила, что Трамп уже дал первые комментарии – президент США настроен очень оптимистично. Американская делегация также сообщала о значительном прогрессе в переговорах, поэтому сейчас ожидаем деталей.