Об этом сказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка во время панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе.

Когда Украина может вступить в ЕС?

Тарас Качка объяснил, что Украина имеет полный перечень задач, необходимых для членства в ЕС, который охватывает верховенство права, статистику, публичные закупки, финансовый контроль и другие институциональные и экономические критерии.

Технически и политически мы четко понимаем, что нужно сделать. Все зависит от парламента, правительства и институтов – насколько быстро мы имплементируем эти правила. Чем быстрее, тем лучше,

– подчеркнул он.

По оценке вице-премьера, при условии интенсивной работы Украина может выполнить основной объем реформ в 2026 – 2027 годах.

Вполне реально завершить это за два года. Если все необходимые реформы будут реализованы до конца 2027-го, Украина может стать членом ЕС в 2028 году,

– отметил Качка.

В то же время он признал, что отдельные сферы потребуют изменений. Самой сложной остается экологическая политика. По словам Качки, на протяжении многих лет Министерство окружающей среды было институционально слабым, что затрудняет быструю имплементацию европейских директив.

Отдельные вызовы существуют и в аграрном секторе, в частности относительно средств защиты растений: ЕС за последние годы запретил ряд химических веществ, которые до сих пор используются в Украине. Резкая синхронизация регулирования, по словам Качки, может создать риски как для украинских, так и для европейских фермеров, поэтому нужен взвешенный и поэтапный подход.

В то же время он убежден, что интеграция Украины в ЕС будет иметь положительный эффект для всей Европы.

Главный вопрос в агросекторе – как выстроить общую аграрную политику. Я все больше убеждаюсь, что вступление Украины в ЕС не угрожает, а наоборот – способен спасти европейское сельское хозяйство,

– подчеркнул Качка.

Вице-премьер подчеркнул, что сохранение темпа является критически важным как для моральной устойчивости украинского общества, так и для того, чтобы Европа оставалась последовательной в выполнении собственных обязательств относительно будущего членства Украины в ЕС.

Какое значение имеет членство в ЕС?