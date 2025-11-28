Макграт добавил, что он регулярно общается с властями по развитию событий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью POLITICO.

Что сказал еврокомиссар о коррупции в Украине?

Макграт отметил, что в каждой стране-кандидате для вступления в ЕС должна быть надежная система для рассмотрения коррупционных дел на высоком уровне.

Вам нужна надежная система расследования, а в конечном итоге и судебного преследования и вынесения приговоров, и демонстрация эффективности в этой сфере – это то, чего мы требуем от всех наших государств-членов, и, безусловно, от тех, кто желает вступить в Европейский Союз,

– сказал он, в частности, комментируя дело "Мидас".

Как отметили в POLITICO, расследование этого дела происходит в чрезвычайно чувствительное для Украины время, когда Трамп подталкивает Зеленского к принятию мирного соглашения и уступок России.

Напомним, что сейчас Украина находится в процессе подачи заявки на вступление в ЕС, но позиция Венгрии затормаживает прогресс.

Макграт сказал, что "тот же стандарт применяется ко всем странам-кандидатам", добавив, что "реформы верховенства права и правосудия является основой процесса вступления".

По словам еврокомиссара, ЕС имеет "очень открытые и честные отношения с украинской властью" относительно требований вступления. Если их не выполнить, то поддержки от государств-членов Союза не будет.

Я думаю, что они прилагают все усилия для достижения необходимого стандарта. Это путь, и мы внимательно следим за развитием событий и поддерживаем постоянный контакт с украинскими властями по вопросам, которые попадают в наше внимание или о которых сообщается публично,

– подытожил Макграт.

Как в ЕС реагировали на дело "Мидас"?