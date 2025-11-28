Макграт додав, що він регулярно спілкується з владою щодо цього. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на його інтерв'ю POLITICO.

Що сказав єврокомісар про корупцію в Україні?

Макграт наголосив, що у кожній країні-кандидаті для вступу в ЄС має бути надійна система для розгляду корупційних справ на високому рівні.

Вам потрібна надійна система розслідування, а зрештою і судового переслідування та винесення вироків, і демонстрація ефективності в цій сфері – це те, чого ми вимагаємо від усіх наших держав-членів, і, безумовно, від тих, хто бажає вступити до Європейського Союзу,

– сказав він, зокрема, коментуючи справу "Мідас".

Як зазначили у POLITICO, розслідування цієї справи відбувається у надзвичайно чутливий для України час, коли Трамп підштовхує Зеленського до прийняття мирної угоди та поступок Росії.

Нагадаємо, що наразі Україна перебуває в процесі подання заявки на вступ до ЄС, але позиція Угорщини загальмовує прогрес.

Макграт сказав, що "той самий стандарт застосовується до всіх країн-кандидатів", додавши, що "реформи верховенства права та правосуддя є основою процесу вступу".

За словами єврокомісара, ЄС має "дуже відкриті та чесні стосунки з українською владою" щодо вимог вступу. Якщо їх не виконати, то підтримки від держав-членів Союзу не буде.

Я думаю, що вони докладають усіх зусиль для досягнення необхідного стандарту. Це шлях, і ми уважно стежимо за розвитком подій і підтримуємо постійний контакт з українською владою щодо питань, які потрапляють до нашої уваги або про які повідомляється публічно,

– підсумував Макграт.

Як у ЄС реагували на справу "Мідас"?