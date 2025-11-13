Відповідну заяву у четвер, 13 листопада, зробив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ЄП.

Як Єврокомісія відреагувала на скандал?

На думку Єврокомісії, викриття українських корупціонерів є ознакою належної роботи антикорупційних органів у державі.

Це розслідування показує, що в Україні діють і функціонують антикорупційні органи,

– заявив Мерсьє.

За його словами, "боротьба з корупцією є центральним елементом нашого пакета з питань розширення", тобто вступу України до Європейського Союзу.

"Боротьба з корупцією є ключовою умовою для країни, яка прагне вступити до ЄС. Вона вимагає постійних зусиль, щоб забезпечити потужну спроможність боротися з корупцією та повагу до верховенства права", – додав він.

Також він сказав, що роль незалежних антикорупційних органів, які є наріжним каменем верховенства права в Україні як майбутній державі-члені ЄС, має бути захищеною, тож орган "продовжить моніторинг ситуації".

Що ще кажуть у ЄС?

Пані посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що викриття великої корупційної схеми в "Енергоатомі" показує, що незалежні інституції в Україні працюють, а корупція серед високопосадовців не толерується.

І, що важливо, розслідування триває за підтримки влади. Це сильний сигнал того, що незалежні інституції України працюють і що корупція не може залишатися безкарною, навіть серед високопосадовців. Особливо в той час, коли так багато українців страждають від численних відключень електроенергії та холоду у домівках,

– написала вона.

Про який корупційний скандал ідеться?