Відповідну заяву у четвер, 13 листопада, зробив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ЄП.
Як Єврокомісія відреагувала на скандал?
На думку Єврокомісії, викриття українських корупціонерів є ознакою належної роботи антикорупційних органів у державі.
Це розслідування показує, що в Україні діють і функціонують антикорупційні органи,
– заявив Мерсьє.
За його словами, "боротьба з корупцією є центральним елементом нашого пакета з питань розширення", тобто вступу України до Європейського Союзу.
"Боротьба з корупцією є ключовою умовою для країни, яка прагне вступити до ЄС. Вона вимагає постійних зусиль, щоб забезпечити потужну спроможність боротися з корупцією та повагу до верховенства права", – додав він.
Також він сказав, що роль незалежних антикорупційних органів, які є наріжним каменем верховенства права в Україні як майбутній державі-члені ЄС, має бути захищеною, тож орган "продовжить моніторинг ситуації".
Що ще кажуть у ЄС?
Пані посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що викриття великої корупційної схеми в "Енергоатомі" показує, що незалежні інституції в Україні працюють, а корупція серед високопосадовців не толерується.
І, що важливо, розслідування триває за підтримки влади. Це сильний сигнал того, що незалежні інституції України працюють і що корупція не може залишатися безкарною, навіть серед високопосадовців. Особливо в той час, коли так багато українців страждають від численних відключень електроенергії та холоду у домівках,
– написала вона.
Про який корупційний скандал ідеться?
Нагадаємо, що НАБУ та САП 10 листопада повідомили про те, що вони проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. З обшуками прийшли до ексміністра енергетики Германа Галущенка.
Також правоохоронці завітали до бізнесмена Тимура Міндіча. Сам бізнесмен залишив територію України вночі 10 листопада. Це відбулося за кілька годин до обшуку НАБУ, повідомляли джерела українських ЗМІ.
До слова, представниця Євросоюзу з питань закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас закликала Київ серйозно поставитись до цього розслідування. Вона назвала ситуацію "надзвичайно прикрою".