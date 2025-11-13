Соответствующее заявление в четверг, 13 ноября, сделал представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ЕП.

Как Еврокомиссия отреагировала на скандал?

По мнению Еврокомиссии, разоблачения украинских коррупционеров является признаком надлежащей работы антикоррупционных органов в государстве.

Это расследование показывает, что в Украине действуют и функционируют антикоррупционные органы,

– заявил Мерсье.

По его словам, "борьба с коррупцией является центральным элементом нашего пакета по вопросам расширения", то есть вступления Украины в Европейский Союз.

"Борьба с коррупцией является ключевым условием для страны, которая стремится вступить в ЕС. Она требует постоянных усилий, чтобы обеспечить мощную способность бороться с коррупцией и уважение к верховенству права", – добавил он.

Также он сказал, что роль независимых антикоррупционных органов, которые являются краеугольным камнем верховенства права в Украине как будущем государстве-члене ЕС, должна быть защищена, поэтому орган "продолжит мониторинг ситуации".

Что еще говорят в ЕС?

Госпожа посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова заявила, что разоблачение крупной коррупционной схемы в "Энергоатоме" показывает, что независимые институты в Украине работают, а коррупция среди чиновников не терпится.

И, что важно, расследование продолжается при поддержке власти. Это сильный сигнал того, что независимые институты Украины работают и что коррупция не может оставаться безнаказанной, даже среди высокопоставленных чиновников. Особенно в то время, когда так много украинцев страдают от многочисленных отключений электроэнергии и холода в домах,

– написала она.

О каком коррупционном скандале идет речь?