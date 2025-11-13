Представительница Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас призвала Киев серьезно отнестись к этому расследованию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Есть очевидный интерес США: как Трамп может отреагировать на коррупционный скандал в Украине

Как отреагировали в ЕС на коррупционный скандал в Украине?

Кая Каллас впервые прокомментировала это скандальное и масштабное дело. Она отметила, что коррупция в сфере энергетики является "чрезвычайно досадной" и подчеркнула необходимость решительных действий.

Они действуют очень настойчиво. Нет места для коррупции, особенно сейчас. Я имею в виду, что это буквально деньги народа, которые должны идти на передовую,

– добавила представительница ЕС.

Также она добавила, что оперативные и серьезные действия украинской власти очень важны для препятствования дальнейшего вреда для государственных финансов и доверия граждан.

Что известно о последствиях этого коррупционного скандала?