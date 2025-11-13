Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко объяснил 24 Каналу, что механизмы оказания помощи будут меняться, чтобы исключить прямой доступ украинской стороны к финансовым ресурсам.

Как повлияет коррупционный скандал на западную помощь Украине?

Поддержка Вооруженных сил будет продолжаться, ведь это вопрос европейской безопасности.

Важно! НАБУ и САП раскрыли коррупционную схему в энергетике, в которой фигурируют министр, чиновники и бизнес-партнеры президента Зеленского. Схема предусматривала получение "откатов" из государственных контрактов Энергоатома и имела возможные связи с российскими структурами.

"Это стало хорошо ощутимо еще летом во время борьбы с НАБУ и САП, когда Европейская комиссия придержала почти 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине", – отметил Жовтенко.

Европейские страны уже используют такие механизмы, как НАТО PURL, то есть сами собирают средства, получают от Украины перечень потребностей ВСУ в вооружениях и боеприпасах, договариваются с США о заказе и поставке этого оружия.

Безопасность схемы заключается в том, что украинская сторона никоим образом не пересекается с финансовыми ресурсами. Деньги остаются в руках европейцев, которые напрямую передают их американцам, получают готовое оружие и уже потом передают его Вооруженным силам Украины.

Схемы, которые сейчас всплывают, – скорее всего, лишь вершина айсберга. Подобных схем немало не только в энергетике, но и в сфере закупок вооружений,

– сказал Жовтенко.

Грозит ли коррупционный скандал сотрудничеству Украины с США?

Администрация Дональда Трампа имеет неоднозначную репутацию в вопросах прозрачности: президент и его окружение неоднократно получали выгоду от сомнительных контрактов, в частности со странами Ближнего Востока, где инвестиции проходили через компании, связанные с его семьей или ближайшим кругом.

Для Трампа нынешний коррупционный скандал является проблемным, ведь речь идет о схемах, которые происходили вне его контроля и "мимо кассы". Также среди доказательств фигурируют средства от Министерства финансов США.

Это четко попадает в поле правовой подотчетности ФБР. Внутриполитический интерес Трампа в таком расследовании двойной, ведь у него есть много проблем, связанных с работой американских правоохранительных органов – от борьбы с нелегальной миграцией до критики директора ФБР Кеша Пателя из-за дела Эпштейна и других моментов,

– пояснил Жовтенко.

Администрация Дональда Трампа и руководство ФБР заинтересованы показать эффективность американских правоохранителей.

Это расследование позволит им отвлечь внимание от внутренних проблем и одновременно получить политические дивиденды. Трамп может представить это как разоблачение коррупционных схем, якобы унаследованных от администрации Байдена, и продемонстрировать, что именно он "исправил ситуацию".

"Для нас это будет гарантия, что вряд ли кому-то удастся избежать ответственности, ведь в американской правовой системе есть прецедент Павла Лазаренко. Поэтому, я думаю, никаких проблем с выдачей фигурантов этого коррупционного дела, которые сейчас находятся в Европе, американской стороне не будет", – сказал Жовтенко.

Что известно о реакции Запада на коррупционный скандал в Украине?