Експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко пояснив 24 Каналу, що механізми надання допомоги змінюватимуться, щоб унеможливити прямий доступ української сторони до фінансових ресурсів.

Як вплине корупційний скандал на західну допомогу Україні?

Підтримка Збройних сил триватиме, адже це питання європейської безпеки.

Важливо! НАБУ та САП розкрили корупційну схему в енергетиці, у якій фігурують міністр, чиновники та бізнес-партнери президента Зеленського. Схема передбачала отримання "відкатів" із державних контрактів Енергоатому та мала можливі зв’язки з російськими структурами.

"Це стало добре відчутно ще влітку під час боротьби з НАБУ і САП, коли Європейська комісія притримала майже 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні", – зазначив Жовтенко.

Європейські країни вже використовують такі механізми, як НАТО PURL, тобто самі збирають кошти, отримують від України перелік потреб ЗСУ в озброєннях і боєприпасах, домовляються з США про замовлення та постачання цієї зброї.

Безпека схеми полягає в тому, що українська сторона жодним чином не перетинається з фінансовими ресурсами. Гроші залишаються в руках європейців, які напряму передають їх американцям, отримують готову зброю та вже потім передають її Збройним силам України.

Схеми, які зараз спливають, – швидше за все, лише вершина айсберга. Подібних схем чимало не лише в енергетиці, але й у сфері закупівель озброєнь,

– сказав Жовтенко.

Чи загрожує корупційний скандал співпраці України із США?

Адміністрація Трампа має неоднозначну репутацію у питаннях прозорості: президент і його оточення неодноразово отримували вигоду від сумнівних контрактів, зокрема з країнами Близького Сходу, де інвестиції проходили через компанії, пов’язані з його родиною чи найближчим колом.

Для Трампа нинішній корупційний скандал є проблемним, адже йдеться про схеми, які відбувалися поза його контролем і "повз касу". Також серед доказів фігурують кошти від Міністерства фінансів США.

Це чітко потрапляє в поле правової підзвітності ФБР. Внутрішньополітичний інтерес Трампа в такому розслідуванні подвійний, адже у нього є багато проблем, пов'язаних із роботою американських правоохоронних органів – від боротьби з нелегальною міграцією до критики директора ФБР Кеша Пателя через справу Епштейна та інші моменти,

– пояснив Жовтенко.

Адміністрація Дональда Трампа та керівництво ФБР зацікавлені показати ефективність американських правоохоронців.

Це розслідування дозволить їм відвернути увагу від внутрішніх проблем і водночас здобути політичні дивіденди. Трамп може представити це як викриття корупційних схем, нібито успадкованих від адміністрації Байдена, і продемонструвати, що саме він "виправив ситуацію".

"Для нас це буде гарантія, що навряд чи комусь вдасться уникнути відповідальності, адже в американській правовій системі є прецедент Павла Лазаренка. Тому, я думаю, ніяких проблем з видачею фігурантів цієї корупційної справи, які зараз перебувають в Європі, американській стороні не буде", – сказав Жовтенко.

Що відомо про реакцію Заходу на корупційний скандал в Україні?