Что известно о санкциях против Миндича и Цукермана?

Тимура Миндича и Александра Цукермана подозревают в "отмывании" денег в деле о хищении в Энергоатоме.

Указ о санкциях против них вступил в силу со дня его опубликования.

Согласно документу на сайте президента, оба фигуранта имеют израильское гражданство.

В Офисе президента, комментируя это, заметили, что санкции ввели именно из-за иностранного гражданства, ведь это работает быстрее и масштабнее.