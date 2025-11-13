Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт президента.

Що відомо про санкції проти Міндіча та Цукермана?

Тимура Міндіча та Олександра Цукермана підозрюють у "відмиванні" грошей в справі щодо розкрадання в Енергоатомі.

Указ про санкції проти них набрав чинності з дня його опублікування.

Згідно з документом на сайті президента, обоє фігурантів мають ізраїльське громадянство.

В Офісі президента, коментуючи це, зауважили, що санкції ввели саме через іноземне громадянство, адже це працює швидше та масштабніше.

Таким чином до Міндіча та Цукермана застосували повний перелік обмежень, передбачених законом України "Про санкції". Серед них:

позбавлення державних нагород;

блокування активів;

заборона на виведення капіталів з України;

повне припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів;

заборона участі в приватизації та оренді держмайна;

заборона користування радіочастотним спектром України;

обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг;

повна заборона придбання земельних ділянок;

заборона публічних закупівель та оборонних контрактів;

заборона збільшення частки в статутному капіталі українських компаній.

Санкції ввели строком на 3 роки, деякі обмеження – безстроково.

Що відомо про корупцію у сфері енергетики?