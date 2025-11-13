Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт президента.
Що відомо про санкції проти Міндіча та Цукермана?
Тимура Міндіча та Олександра Цукермана підозрюють у "відмиванні" грошей в справі щодо розкрадання в Енергоатомі.
Указ про санкції проти них набрав чинності з дня його опублікування.
Згідно з документом на сайті президента, обоє фігурантів мають ізраїльське громадянство.
В Офісі президента, коментуючи це, зауважили, що санкції ввели саме через іноземне громадянство, адже це працює швидше та масштабніше.
Таким чином до Міндіча та Цукермана застосували повний перелік обмежень, передбачених законом України "Про санкції". Серед них:
позбавлення державних нагород;
блокування активів;
заборона на виведення капіталів з України;
повне припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів;
заборона участі в приватизації та оренді держмайна;
заборона користування радіочастотним спектром України;
обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг;
повна заборона придбання земельних ділянок;
заборона публічних закупівель та оборонних контрактів;
заборона збільшення частки в статутному капіталі українських компаній.
Санкції ввели строком на 3 роки, деякі обмеження – безстроково.
Що відомо про корупцію у сфері енергетики?
Днями НАБУ та САП викрили злочинне угруповання, яке організувало масштабну корупційну схему на стратегічному державному підприємстві "Енергоатом".
Її організатором був бізнесмен Тимур Міндіч. До схеми також був залучений ексміністр енергетики Галущенко, виконавчий директор "Енергоатому" Басов, радник міністра енергетики Ігор Миронюк та інші. П'ятьох фігурантів затримали, ще сім – отримали підозри.
Сам Міндіч втік з України за кілька годин до обшуків. Наразі він разом із братами Цукерманами може перебувати у місті Тель-Авів.
Окрім того, фігурує у справі й ексвіцепрем'єр України. ЗМІ дізналися, що йдеться про Чернишова. НАБУ та САП зафіксували передачу йому 1,2 мільйона доларів та майже 100 тисяч євро.
На тлі корупційного скандалу Галущенка відсторонили від виконання обов'язків міністра юстиції, а Гринчук пішла з посади міністра енергетики. Під час засідання ВАКС 12 листопада прокурор САП повідомив, що вона нібито ночувала у Галущенка.