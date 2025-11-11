Завдяки операції "Мідас" викрито учасників злочинної схеми, які намагались контролювати діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ "НАЕК «Енергоатом". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на НАБУ.

Хто причетний до корупційної схеми?

За інформацією ЗМІ, керував злочинним угрупуванням бізнесмен, співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч.

Наразі НАБУ повідомляє про затримання п'ятьох осіб, підозру отримало ще семеро. Серед них – бізнесмен, який керував угрупуванням, колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор "НАЕК Енергоатом" та чотири працівники бек-офісу, які займались легалізацією коштів.

Основною діяльністю організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" – від 10% до 15% від вартості контрактів.

За даними слідства, через цю корупційну схему пройшло близько 100 мільйонів доларів США.