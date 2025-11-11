У Мін'юсті повідомили, що не даватимуть коментарів до завершення слідства, пише 24 Канал.

Про що все ж таки розповіли у відомстві?

У Міністерстві юстиції підтвердили, що у міністра юстиції Германа Галущенка проводились обшуки. Там запевняють, що він повністю співпрацює зі слідством, щоб розслідування було об'єктивним і чесним.

Водночас у відомстві наголосили, що не терплять корупцію.

Міністерство юстиції послідовно дотримується принципу нульової толерантності до корупції. У разі встановлення вини – особи мають бути притягнуті до відповідальності у встановленому судом порядку,

– мовиться в офіційній заяві.

Через таємницю слідства міністр поки не дає публічних коментарів до завершення всіх слідчих дій.

У чому звинувачують Галущенка?