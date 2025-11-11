У Мін'юсті повідомили, що не даватимуть коментарів до завершення слідства, пише 24 Канал.
Про що все ж таки розповіли у відомстві?
У Міністерстві юстиції підтвердили, що у міністра юстиції Германа Галущенка проводились обшуки. Там запевняють, що він повністю співпрацює зі слідством, щоб розслідування було об'єктивним і чесним.
Водночас у відомстві наголосили, що не терплять корупцію.
Міністерство юстиції послідовно дотримується принципу нульової толерантності до корупції. У разі встановлення вини – особи мають бути притягнуті до відповідальності у встановленому судом порядку,
– мовиться в офіційній заяві.
Через таємницю слідства міністр поки не дає публічних коментарів до завершення всіх слідчих дій.
У чому звинувачують Галущенка?
НАБУ та САП 10 листопада викрили злочинну організацію, яка вибудовувала масштабну схему "відкатів" з АТ"НАЕК "Енергоатом". Одним із фігурантів справи виявився міністр юстиції Герман Галущенко.
З травня 2020 року по 29 квітня 2021 року Галущенко обіймав посаду міністра енергетики України.
Злочинна організація змушувала партнерів "Енергоатому" платити хабарі у розмірі 10 – 15% від вартості контрактів, щоб уникнути блокування платежів або втрати статусу постачальника.
Крім Галущенка до справи були залучені колишні чиновники та правоохоронці, які через свої зв'язки контролювали призначення, закупівлі та фінансові потоки.