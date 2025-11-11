У Мін'юсті повідомили, що не даватимуть коментарів до завершення слідства, пише 24 Канал.

Про що все ж таки розповіли у відомстві?

У Міністерстві юстиції підтвердили, що у міністра юстиції Германа Галущенка проводились обшуки. Там запевняють, що він повністю співпрацює зі слідством, щоб розслідування було об'єктивним і чесним.

Водночас у відомстві наголосили, що не терплять корупцію.

Міністерство юстиції послідовно дотримується принципу нульової толерантності до корупції. У разі встановлення вини – особи мають бути притягнуті до відповідальності у встановленому судом порядку,
– мовиться в офіційній заяві.

Через таємницю слідства міністр поки не дає публічних коментарів до завершення всіх слідчих дій.

У чому звинувачують Галущенка?

  • НАБУ та САП 10 листопада викрили злочинну організацію, яка вибудовувала масштабну схему "відкатів" з АТ"НАЕК "Енергоатом". Одним із фігурантів справи виявився міністр юстиції Герман Галущенко.

  • З травня 2020 року по 29 квітня 2021 року Галущенко обіймав посаду міністра енергетики України.

  • Злочинна організація змушувала партнерів "Енергоатому" платити хабарі у розмірі 10 – 15% від вартості контрактів, щоб уникнути блокування платежів або втрати статусу постачальника.

  • Крім Галущенка до справи були залучені колишні чиновники та правоохоронці, які через свої зв'язки контролювали призначення, закупівлі та фінансові потоки.