Нещодавні викриття та звинувачення в чорній магії від колишньої прессекретарки президента Зеленського Юлії Мендель на адресу Андрія Єрмака викликали значний резонанс у суспільстві та буквально "підірвали мережу". Про це ми розповідали в окремому матеріалі.

Водночас, враховуючи резонанс, 24 Канал вирішив копнути глибше й нагадати, хто ще з відомих політиків та лідерів мав слабкість до потойбічних сил, вірив у силу езотерики, магії та всіляке чаклунство.

Читайте також Таємні ритуали та чорна магія Єрмака: як Мендель потрапила в ОП та чому звинувачує ексшефа у чаклунстві

Чому люди вірять в потойбічні сили?

Почати варто з того, що віра в потойбічні сили закладена в природі людини. Це те, що дослідники називають магічним мисленням. Воно формувалося протягом багатьох тисяч років, маючи на меті дати зрозумілу відповідь на незрозумілі тогочасній людині питання. Наприклад, звідки взялися люди, Земля і Сонце, чому змінюються пори року, день і ніч, чому йде дощ, чому люди не рівні між собою тощо.

Якщо узагальнити, магічному мисленню людство зобов’язане виникненню вірувань і культів, деякі з яких з часом трансформувались у релігії різного ступеня впливовості.

З часом все це розділилося на мейнстрим і маргінальність. Водночас завжди було популярне "таємне", не мейнстримне знання, яке створювало ілюзію особливих секретних практик і ритуалів. Усі ці ворожіння, ритуали, магічні розклади таро, таємні паси, амулети – це прояви магічного мислення, яке ми успадкували від первісних людей. Інколи ритуальних ознак набували звичайні речі. Так, карти Таро, які в 16 столітті були просто грою, у 18 стали неодмінним атрибутом гадалок.

Чимало з нас досі керуються настановою "Треба всюди приятеля мати", описану 170 років тому Степаном Руданським у сатиричному вірші "Баба в церкві" про жінку, яка не знала, куди потрапить після смерті, а тому вшановувала як бога, так і чорта.

При цьому сучасні люди здебільшого розуміють, що віра в магію не є раціональною, втім, навіть добра освіта не є перешкодою для магічного мислення. Політики та правителі цілих країн – не виключення.

Зазвичай, коли говорять про магічне мислення серед політиків, згадуються екзотичні африканські диктатори, такі як Іді Амін чи Бокасса, або їхні не менш талановиті азійські колеги (як філіппінське подружжя автократів Фердинанд та Імельда Маркоси). Але ні, чимало окультистів різних ступенів посвяти й серед представників так званої "колективної півночі". І мова не про далекі часи, а 20 і навіть 21 століття.

Як на російського царя Миколу Другого впливав Распутін?

Мабуть, найвідоміший приклад, це російський цар Микола Другий та вплив на нього Григорія Распутіна (справжнє прізвище – Нових), неосвіченого та брутального сибірського селянина, який зумів усіх переконати, що має велику містичну силу та може передбачати майбутнє.

Він спромігся втертися в довіру цариці Олександри Федорівни (насправді німецької принцеси на ім’я Аліса) та переконати її в тому, що та зможе вилікувати її сина спадкоємця престолу Олексія, хворого на гемофілію. Йому кілька разів вдавалося зупиняти кровотечі царевича, після чого авторитет "старця" суттєво зріс.



Распутін на родинному фото царської родини / Архівне фото

Цікаво, що цар Микола, схоже, розумів, що Распутін – шарлатан (принаймні, про це кажуть його щоденники), але боявся істерик дружини, а тому дав "старцю" дуже велику владу.

Настільки велику, що той став впливати на кадрові рішення в імперії, "призначати" своїх міністрів і чиновників, збираючи з них корупційну ренту. Також Распутін почав влаштовувати містичні обряди з ухилом у сексуальні оргії (гріх заради спасіння), а ще розповідати про свої видіння та пророцтва.



Распутін з царицею та її дітьми / Архівне фото

В одному з них він передбачив власну смерть від рук аристократів, водночас заявивши, що з його загибеллю перерветься протягом 2 років царська династія, а Росія потоне в крові. З цим він угадав. Вбивство Распутіна детально описано в цьому майже історичному та хітовому "джерелі".

Це сталося в грудні 1916 року, а вже через кілька місяців в Російській імперії сталася революція, а в липні 1918 більшовики вбили царську родину.

Окультизм Третього рейху

Містика була дуже важливою частиною нацистської Німеччини. Нацисти вірили в окультизм і навіть намагалися поставити містику на потік. Для цього було створено спеціальну інституцію Ahnenerbe, що шукала для Гітлера Шамбалу, Святий Грааль, Спис долі та інші артефакти. А також прабатьківщину аріїв і, як думали нацисти, знайшли її в Україні, на території Криму.

При цьому більшість із топів Третього Рейху, за виключенням Гітлера, мали хорошу освіту, а в Геббельса був навіть науковий ступінь.

Найбільше кохалися в окультизмі дипломований агроном Гіммлер і політолог Герінг. Нацисти активно використовували давні символи – руни та інші знаки, всі ці чорні сонця тощо, а також власне розуміння релігійних вірувань давніх германців для формування нового культу з особливою мілітарної естетикою.



Генріх Гіммлер – головний містик Третього рейху / Архівне фото

Нині вважається, що Рудольф Гесс полетів до Великої Британії укладати сепаратну угоду з королем за підказкою своєї команди астрологів. Але в британців був контраргумент у вигляді дуже відомого тогочасного містика Алістера Кроулі. Є легенда, що це він надсилав Гессу магічні сигнали і заманив того в пастку.

Також дослідники вважають, що Гітлер надавав великого значення езотериці й нібито напад на СРСР 22 червня 1941 під час літнього сонцестояння (Sonnenwende) був не випадковим, а спланованим. Щодо цього, звісно, є питання, але в тому, що придумана нацистами темна естетика досі, на жаль, залишається популярною та має послідовників по всьому світу, сумнівів не має.

Гороскопи на службі диктаторів, прем'єрів і президентів

Більшість із нас не вважають гороскопи чимось постидним і забороненим, проте, з погляду, наприклад, християнства, віра в них є гріхом. І доволі серйозним. Тим не менше, в історії був диктатор, який нав’язав усій країні неухильне виконання релігійних приписів і так званих традиційних цінностей, а сам їх порушував. Мова про Антоніу Салазара – португальського диктатора, який дуже любив гороскопи.

Салазар до приходу в політику викладав в університеті економіку та вважався дуже освіченою людиною, але мав свої слабкості. Однією з них стала наївна віра в гороскопи – він понад 30 років був клієнтом відомої португальської майстрині Таро, ворожки та астрологині на ім'я Марія Емілія Вієйра, яка працювала під псевдо "Сибіла" й робила на його замовлення спеціальні гороскопи. Для нього персонально та для визначення політичного курсу країни.

"Сибіла" переконала диктатора, що той факт, що він народився 28 квітня, щось означає, а нещасний в це повірив.



Салазар із портретом Муссоліні, 1940 рік / Фото Bernard Hoffman, Public domain

За легендою, пані "Сибіла" передбачила, що зі Салазаром станеться в 1968 році нещасний випадок (а як інакше було трактувати те, що Марс протистоїть Меркурію, який у дона Антоніу перебуває в Тельці), але той зарадити небесним знакам не зміг. У серпні 68-го він переніс інсульт, його оточення усунуло диктатора від влади, але йому самому нічого не сказало й до смерті в 1970 році він вірив, що править Португалією. Що ж до ворожки, то вона успішно вела "бізнес" аж до кінця 1990-х.

Але не тільки диктатори ставали жертвами астрологів-шарлатанів. Інколи це стосувалося й цілком пристойних політиків, а інколи шарлатанами були вони самі. Так, канадський прем’єр Вільям Лайон Маккензі Кінг вірив у духів і сам проводив спіритичні сеанси, викликаючи духів Леонардо да Вінчі та Франкліна Рузвельта.

Прем'єр гадав на чайному листі, мав штат ворожок і вірив гороскопам, про що сам розповів у власному щоденнику. Цікаво, що якоїсь великої шкоди це "хобі" Канаді не завдало. Крім моральної, бо через спільні захоплення містикою Маккензі Кінг зблизився з Гітлером і навіть під час Другої світової, коли Канада та Німеччина опинилися по різні боки, вірив, що може переконати нациста не бути нацистом.

Наївним був не лише прем'єр Канади, але й президенти США.

Відомо, що штатний астролог був у президента Теодора Рузвельта. 26-й президент США навіть тримав копію своєї натальної карти на столі в Білому домі.



Президент США Рональд Рейган та перша леді Ненсі Рейган / Фото White House Photographic Collection

Фанатом гороскопів був і Рональд Рейган. Але він мав поважну причину – захоплення загострилося лише після замаху на нього в 1981 році. Тоді він був важко поранений, але вижив. Перша леді Ненс Рейган в цьому побачила знак "вищих сил" і стала регулярно контактувати з астрологинею Джоан Квіглі, довіривши їй та її навичкам аналізувати рух планет, графік публічних вояжів і виступів президента США.

Очільник адміністрації Рейгана Дональд Ріган змушений був рахуватися з Квіглі, а сама вона отримувала за роботу по 3000 доларів на місяць. Також Квіглі мала пряму телефонну лінію для звязку з Ненсі Рейган і щодня по кілька разів телефонувала першій леді, забиваючи довірливій жінці баки.



Джоан Квіглі в Білому домі, 1987 / Фото Yann Gamblin/Paris Match

Позбутися шарлатанки вдалося лише 1988 року завдяки втручанню преси, коли журналісти дізналися про роль Квіглі та її вплив на Рейгана. Після статей на кшталт "Астрологиня керує Білим домом" президент змушений був звільнити Квіглі, а та помстилася серією мемуарів.

Ненсі Рейган згодом видала свої мемуари, в яких натякала, що за успіхами її чоловіка стояла саме астрологиня. Зокрема, її здобутком могла бути перемога США в холодній війні, бо саме пані Квіглі вираховувала до хвилин правильний час зустрічей між "Водолієм" Рейганом і "Рибами" Горбачовим та укладання важливих угод. Наприклад, угоди ДРСМД про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Схожа історія була в Південній Кореї. Там перша жінка-президент країни Пак Кин Хє була відсторонена від влади через імпічмент у 2017 році, коли стало відомо, що вона перебувала під повним впливом місцевої доньки лідера окультної секти "Церква вічного життя" Чхве Сун Сіль. Та фактично керувала державними справами та проводила шаманські обряди, але, видно, не такі цікаві, як у мультику "Кей-Поп Мисливиці на демонів".

Містика і окультизм на службі в росіян

По той бік Залізної завіси також були свої фанати окультизму. Власне, сам комунізм був подобою харизматичного та кривавого релігійного культу, а культ особистості Сталіна – його екстремальним проявом.

Сам Сталін, як вважають деякі дослідники, міг перебувати під впливом дуже популярного в СРСР "медіума" – Вольфа Мессінга. Той нібито мав неабиякі гіпнотичні здібності, які чимаоо разів використовував проти радянської верхівки. А також нібито зміг передбачити катастрофу літака, на якому мав летіти син Сталіна Василь, і відмовив того, врятувавши тому життя. Також нібито Мессінг передбачив смерть Сталіна на єврейське свято Пурім, за що потрапив в немилість.



Вольф Мессінг / Архівне фото

Правда це все – чи ні, невідомо. Ба більше, схоже на міські легенди та пізніші вигадки журналістів і біографів "медіума". Тим не менше, в Росії навіть зняли про Мессінга серіал, а сам він вшановується окультистами на рівних з Распутіним.

Повертаючись у часи Рейгана, зазначимо, що його радянський опонент – Горбачов – також був під впливом астрологів і екстрасенсів. Посприяла цьому також перша леді – дружина генсека КПСС Раїса Максимівна. Вона мала слабкість до всього таємничого та нетрадиційного, тому намагалася поширити своє хобі на чоловіка.

Завдяки цій "слабкості" в пізньому СРСР розквітли шарлатани – від Джуни і Павла Глоби до Анатолія Кашпіровського й Алана Чумака, завдяки яким "найбільш начитана країна світу" заряджала воду в тазіку від телевізора.

Не стояв осторонь і КДБ – там були створені цілі підрозділи (зокрема, таємна в/ч 10003) з дослідження психотронного впливу та застосування здібностей екстрасенсів, з яких совок буквально робив бойових магів. Історики припускають, що СРСР витратив на ці дослідження мільйони доларів.



Єльцин і провидиця Джуна / Архівне фото

Вже після розпаду СРСР правдивість цих дуже дивних див підтверджував в інтерв’ю керівник в/ч 10003 генерал-лейтенант Савін. Цей громадянин цілком серйозно розповідав маячню про екстрасенсорику, безконтактний бій і читання думок ворога. І розповідає досі.

До речі, після розпаду СРСР паранормальні програми не закрили – згодом аналогічні підрозділі "прикривали" від ворожих бойових магів вже президента Росії Єльцина.

Найвідоміший приклад "застосування таких суперсил" – заява російського генерала-майора Федеральної служби охорони (ФСО) Бориса Ратникова про те, що фахівці його секретного підрозділу нібито дистанційно підключилися до підсвідомості Мадлен Олбрайт, використовуючи лише фото голови держдепу США.

Російські "спєци" виявили в американської дипломатки "патологічну ненависть до слов'ян" і "тверде переконання, що Росія несправедливо володіє величезними природними ресурсами Сибіру". Згодом цей фейк багато разів повторював путінський голова ФСБ Патрушев і сам Путін.



Путін чекає на роги оленя / Фото Кремля

Такі як Савін, Ратніков та інші – це старші товариші сучасних правителів Росії – Путіна та його оточення, вони впливали на їхнє розуміння світу і посіяли зерно маразму в їхні голови.

Справу з наслідками доводиться мати всім нам. І мова не про ванни Путіна з екстракту рогів оленя та мрія жити до 150 років, якою він поділився з іншим автократом – китайцем Сі. Мова про маніакальне бажання воювати та вбивати.



Путін з оленями / Фото Кремля

Що відомо про українських окультистів у вищих ешелонах влади?

Юлія Мендель, коли викривала "відьомство" Андрія Єрмака, авторитетно зазначила, що він такий в українській політиці не один. Можна з неї сміятися з багатьох причини, але тут вона дійсно права. Адже "глибока релігійність" українського політикуму давно відома.

При цьому не зовсім зрозуміло, як вона поєднується зі ще більшою корумпованістю. Бо сьогодні ти стрибаєш в зимову ополонку, а завтра тими ж руками береш конверти з "чорним налом".



Українська громадянка Наталія Поклонська зібрала комбо зі зради батьківщини, участІ у православній секті "царебожників" та язичницьких практик / Інстаграм зрадниці

Також відомі численні епізоди звернення політиків до ворожок, екстрасенсів, магів і медіумів, а також – буквальна участь у сектах.

Найвідомішим "сектантом" у вітчизняній політиці є, мабуть, колишній мер Києва Леонід Черновецький. Він був прихильником євангельської християнської харизматичної церкви "Посольство боже". Та з його ласки проводила масштабні івенти в Києві та збирала цілі палаци спорту.

Свідки тих зібрань характеризували все це як секту, із зомбуванням, вибиванням грошей і заманюванням до фінансових пірамід. Також вважається, що сектанти склали основу агітаторів Черновецького та стали однією з підвалин його перемоги.



Пастор і Черновецький / Архівне фото

Пастор "Посольства" нігерієць Сандей Аделаджа багато разів був викритий як аферист і перебував під слідством, але в’язниці уник. Як і сам Черновецький.

"Посольства" – це лише один із багатьох прикладів, є і чимало інших. При цьому зазвичай на репутацію українських політиків це не впливає, бо фактично немає самого інституту репутації.

Втім, можна згадати нещодавній японський приклад, коли доведений до відчаю чоловік вбив колишнього прем’єра країни Сіндзо Абе, який був "політичним дахом" для дуже відомої євангельської секти – "Церква Об'єднання" (або Секта Муна).

Але не лише закордонні євангелісти паразитували в мізках українців. Був і вітчизняний продукт. Наприклад, дружина президента Віктора Ющенка Катерина певний час перебувала під впливом адептів РУН-віри – неоязичницького культу, що виник в діаспорі і закликав зректися від нав’язаного українцям християнства на користь споконвічних вірувань.

Якщо в Ющенка були трипільські глечики та язичники, то в Януковича особливим попитом користувалися "мудрі старці".



Янукович і "святі отці" з УПЦ МП / Архівне фото

Найвідоміший – старець Зосима, схиархімандрит Зосима (Олексій Сокур), засновник монастиря УПЦ МП в селі Микільське на Донеччині. Він виступав духовним консультантом Януковича з 90-х років минулого століття і, як вважається, сформував того як проросійського політика. Втім, перебільшувати тут, мабуть, не варто, адже довго переконувати Януковича обирати сторону було не треба.

З останніх гучних історій – викриття СБУ мережі окультної секти "АллатРа", що поєднала містику та російську агітацію. Згодом у ЗМІ з’явилися повідомлення про причетність до секти колишнього голови СБУ та друга президента Зеленського Івана Баканова, міністрів та інших політиків. Зокрема, називали ім'я Ірини Верещук, яка потім змушена ці закиди публічно спростовувати.