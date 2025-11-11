Про це пише 24 Канал з посиланням на нове повідомлення НАБУ. Наступна частина отриманих записів присвячена головному організатору "Карлсону". Під цим іменем у справі, ймовірно, фігурував бізнесмен Тимур Міндіч.

Дивіться також Серед фігурантів – Міндіч і Галущенко: усе, що відомо про масштабну корупцію в енергетиці

Хто такий "Карлсон" в схемі про корупцію в енергетиці та чим він займався?

Усе координувалося з квартири на вулиці Грушевського у Києві. "Карлсон" сидів на верхніх поверхах і визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки та координував вплив на посадовців центральних органів влади.