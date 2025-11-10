Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Чиї голоси чути в оприлюднених записах НАБУ?

Ярослав Железняк розповів про аудіозапис, яким поділилися слідчі НАБУ. Він розкрив імена фігурантів у корупційній схемі.

НАБУ розповіло про операцію "Мідас" та оприлюднило розмови фігурантів: дивіться відео

За словами народного депутата, на плівках фігурують такі люди:

Карлсон – співвласник "Кварталу 95", бізнесмен Тимур Міндіч .

. Професор – міністр юстиції та ексміністр енергетики Герман Галущенко .

. Тенор – Дмитро Басов , НАЕК "Енергоатом" з фізичного захисту та спеціальної безпеки.

, НАЕК "Енергоатом" з фізичного захисту та спеціальної безпеки. Рокет – Ігор Миронюк, радник Германа Галущенко.

Що зараз відомо про операцію "Мідас"?