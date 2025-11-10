Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.
Чиї голоси чути в оприлюднених записах НАБУ?
Ярослав Железняк розповів про аудіозапис, яким поділилися слідчі НАБУ. Він розкрив імена фігурантів у корупційній схемі.
НАБУ розповіло про операцію "Мідас" та оприлюднило розмови фігурантів: дивіться відео
За словами народного депутата, на плівках фігурують такі люди:
- Карлсон – співвласник "Кварталу 95", бізнесмен Тимур Міндіч.
- Професор – міністр юстиції та ексміністр енергетики Герман Галущенко.
- Тенор – Дмитро Басов, НАЕК "Енергоатом" з фізичного захисту та спеціальної безпеки.
- Рокет – Ігор Миронюк, радник Германа Галущенко.
Що зараз відомо про операцію "Мідас"?
Вранці 10 листопада ЗМІ повідомили про те, що у колишнього міністра енергетики Германа Галущенка проводять обшуки. Також слідчі дії проводили у Тимура Міндіча.
Невдовзі НАБУ та САП оприлюднили заяву, у якій повідомили про те, що вони проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.
Стверджується, що учасники угруповання побудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ НАЕК "Енергоатом".
НАБУ оприлюднило фрагменти аудіозаписів, а деталі обіцяють надати згодом.