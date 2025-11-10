Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Чьи голоса слышны в обнародованных записях НАБУ?

Ярослав Железняк рассказал об аудиозаписи, которой поделились следователи НАБУ. Он раскрыл имена фигурантов в коррупционной схеме.

НАБУ рассказало об операции "Мидас" и обнародовало разговоры фигурантов: смотрите видео

По словам народного депутата, на пленках фигурируют такие люди:

  • Карлсон – совладелец "Квартала 95", бизнесмен Тимур Миндич.
  • Профессор – министр юстиции и экс-министр энергетики Герман Галущенко.
  • Тенор – Дмитрий Басов, НАЭК "Энергоатом" по физической защите и специальной безопасности.
  • Рокет – Игорь Миронюк, советник Германа Галущенко.

Что сейчас известно об операции "Мидас"?

  • Утром 10 ноября СМИ сообщили о том, что у бывшего министра энергетики Германа Галущенко проводят обыски. Также следственные действия проводили у Тимура Миндича.

  • Вскоре НАБУ и САП обнародовали заявление, в котором сообщили о том, что они проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

  • Утверждается, что участники группировки построили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО НАЭК "Энергоатом".

  • НАБУ обнародовало фрагменты аудиозаписей, а детали обещают предоставить позже.