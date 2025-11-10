Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.
Смотрите также Среди фигурантов – Миндич и Галущенко: все, что известно о масштабной коррупции в энергетике
Чьи голоса слышны в обнародованных записях НАБУ?
Ярослав Железняк рассказал об аудиозаписи, которой поделились следователи НАБУ. Он раскрыл имена фигурантов в коррупционной схеме.
НАБУ рассказало об операции "Мидас" и обнародовало разговоры фигурантов: смотрите видео
По словам народного депутата, на пленках фигурируют такие люди:
- Карлсон – совладелец "Квартала 95", бизнесмен Тимур Миндич.
- Профессор – министр юстиции и экс-министр энергетики Герман Галущенко.
- Тенор – Дмитрий Басов, НАЭК "Энергоатом" по физической защите и специальной безопасности.
- Рокет – Игорь Миронюк, советник Германа Галущенко.
Что сейчас известно об операции "Мидас"?
Утром 10 ноября СМИ сообщили о том, что у бывшего министра энергетики Германа Галущенко проводят обыски. Также следственные действия проводили у Тимура Миндича.
Вскоре НАБУ и САП обнародовали заявление, в котором сообщили о том, что они проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
Утверждается, что участники группировки построили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО НАЭК "Энергоатом".
НАБУ обнародовало фрагменты аудиозаписей, а детали обещают предоставить позже.