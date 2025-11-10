Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Чьи голоса слышны в обнародованных записях НАБУ?

Ярослав Железняк рассказал об аудиозаписи, которой поделились следователи НАБУ. Он раскрыл имена фигурантов в коррупционной схеме.

НАБУ рассказало об операции "Мидас" и обнародовало разговоры фигурантов: смотрите видео

По словам народного депутата, на пленках фигурируют такие люди:

Карлсон – совладелец "Квартала 95", бизнесмен Тимур Миндич .

. Профессор – министр юстиции и экс-министр энергетики Герман Галущенко .

. Тенор – Дмитрий Басов , НАЭК "Энергоатом" по физической защите и специальной безопасности.

, НАЭК "Энергоатом" по физической защите и специальной безопасности. Рокет – Игорь Миронюк, советник Германа Галущенко.

Что сейчас известно об операции "Мидас"?