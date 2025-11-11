Все координировалось из квартиры на улице Грушевского в Киеве. "Карлсон" сидел на верхних этажах и определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличности и координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на новое сообщение НАБУ.